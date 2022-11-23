مشكلات تويتر مستمرة.. إيلون ماسك يؤجل إطلاق علامة التوثيق الزرقاء

أعلن إيلون ماسك Elon Musk، عن أن موقع تويتر Twitter، سيؤجل إعادة إطلاق خدمة الاشتراك المميزة التي توفر علامة التوثيق الزرقاء، مما يعني تأخير إطلاقها عن الجدول الزمني المبدئي الخاص لإعادة أتاحة الخدمة مرة أخرى للمستخدمين.

وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، كتب إيلون ماسك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "تأجيل إعادة إطلاق علامة التوثيق الزرقاء Blue Verified، حتى تكون هناك ثقة عالية في إيقاف انتحال الهوية".

قرار جديد يتعلق بـ علامة التوثيق الزرقاء

وأوضح مالك شركة تويتر وأغني رجل في العالم: "إنه من المحتمل أن يستخدم لون مختلف لتوثيق حسابات المؤسسات للتفرقة عن حسابات الأفراد".

وكان موقع تويتر قد أوقف خدمة الاشتراك التى توفر علامة التوثيق الزرقاء، التي إعلان عنها "إيلون ماسك"، بعد توليه رئاسة رئاسة الشركة في 28 أكتوبر الماضي، إتاحتها مقابل اشتراك شهرى بقيمة 8 دولارات، مما تسبب انتشار الحسابات المزيفة.

وعلقت الشركة حينها إن خدمة الاشتراك المميزة التي تمنح المستخدمين علامة التوثيق الزرقاء على "تويتر"، ستتم إعادة إطلاقها في 29 نوفمبر الجاري.

وقد تم أتاحة علامة التوثيق الزرقاء سابقا للحسابات التي تم التحقق منها للسياسيين والشخصيات الشهيرة والصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة، ولكن في وقت سابق من الشهر الجاري تم طرح خيار الاشتراك المفتوح لأي شخص على استعداد للدفع، من أجل زيادة إيرادات "تويتر" بينما يكافح إيلون ماسك للاحتفاظ بالمعلنين.

الجدير بالذكر أن منصة تويتر واجهت العديد من الأزمات منذ استحواذ إيلوت ماسك، على الشركة مقابل صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار، كان أبرزها تسريح نصف الموظفين البالغ عددهم 7500 شخص، كما استقال المئات من الموظفين والمسؤولين الكبار، عقب تهديد إيلون ماسك بزيادة ساعات العمل بالشركة، بالإضافة إلى مغادرة مدير فرع الشركة في فرنسا لمنصبه.