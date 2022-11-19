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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تويتر على وشك الانهيار قريبا أمام قرارات إيلون ماسك الثورية.. تفاصيل

إيلون ماسك وتويتر
إيلون ماسك وتويتر

مستقبل غامض ينتظر موقع تويتر Twitter، مدير الشركة الجديد والملياردير الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk، وسط مخاوف وتساؤلات الملايين من المستخدمين والمعلنين حول ما إذا كانت الشركة ستنهار قريبا أو تعلن إفلاسها؟

وبحسب ما ذكرته صحيفة "theguardian"، تسبب رد فعل إيلون ماسك، أمس الجمعة، في أحدث موجة من الفوضى التي ضربت منصة تويتر، مما جعل هاشتاج فلترقد بسلام تويتر أو #RIPTwitter، يتصدر الموقع مع نشر صورة لشعار الشركة متراكبا فوق شاهد قبر.

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تويتر على وشك الانهيار قريبا

وأشار بعض الخبراء، إلى أن انهيار الشركة أصبح وشيكا، لاسيما بعد توقف عدد كبير من المهندسين عن العمل وتسريح أكثر من نصف القوة العاملة بالشركة، ومع وجود عدد كبير من المستخدمين قد تتسبب عمليات التسريح والاستقالة الجماعة في حدوث مشكلات فنية خطيرة للمنصة.

ومنذ أن تولى الرئيس التنفيذي لشركة Tesla منصب الرئيس التنفيذ لـ تويتر الشهر الماضي، تعرضت الشركة لضربة من تخفيضات الوظائف المتأرجحة، ومقاطعة المعلنين، والتحذيرات من الإفلاس، والآن استقالة جماعية بين الموظفين المتبقين.

وفي الساعات الأولى من يوم أمس الجمعة، استقال حوالى 2000 شخصا من موظفى تويتر ردا على الرئيس التنفيذي للشركة الذي يطالبهم بأعمال شاقة للغاية وزيادة ساعات العمل المعتادة.

وكان لدى تويتر قبل استحواذ إيلون ماسك عليها في صفقة تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، حوالى 7500 موظف، وفي وقت سابق من الشهر الجاري قام أغني رجل في العالم تسريح حوالي 3500 شخص منهم، واستقال نحو 2000 شخص أمس، سيتبقي لدى الشركة حوالى 2000 موظفا فقط، وهو عدد ضئيل جدا أمام وجود أكثر من 200 مليون مستخدم على المنصة.

وصرح مسؤول سابق في "تويتر"، أنه حتى إذا فقدت جميع موظفيها سوف يظل الموقع موجودا على الإنترنت لبعض الوقت، لأن نظامه الأساسي قائم على العمل من خلال الأوامر البعيدة التي تم إعدادها للاستمرار بشكل مستقل، ولكن نظرا لنظام المنصة التقني، فقد يحدث خلل كبير في بعض الميزات مما قد يتسبب في انقطاع الخدمة عدد من المستخدمين أو جميعهم.

وأضاف أن الفشل سيصيب تويتر على مراحل، مع ظهور بعض المشكلات غير المتوقعة التي سيتم اكتشافها في وقت متأخر، وسيكون من الصعب إصلاحها نظرا قلة عدد الأشخاص الذين يعملون في تويتر الآن، ووجود أشخاص ذات كفاءة لإصلاحها.

وأشار المسؤول السابق إلى أن نظام تويتر سيعاني من وجود العديد من الثغرات، أو ربما تتوقف الإشعارات عن العمل أو تظهر التغريدات بعد نشرها بمدة.

وبالإضافة إلى ذلك، مع غياب الصيانة المهمة للبيانات وخوادم المنصة، التي قد لا تكون متوفرة بسبب عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين المختصين، سيزيد من صعوبة وحجم المشكلات التي ستواجهها تويتر خلال الفترة القادمة.

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