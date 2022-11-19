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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيلون ماسك يطلب من مستخدمي تويتر التصويت لإرجاع حساب ترامب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن الملياردير الأمريكي ومالك شركة تويتر إيلون ماسك طلب من مستخدمي موقع تويتر، التصويت على إرجاع حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، أعلن ماسك  عن عودة 3 حسابات رفيعة المستوى، تم تعليقها سابقا لخرق قواعد الخدمة، إلى المنصة.

وبخصوص عودة الرئيس الأمريكي السابق إلى منصة "تويتر" بعد حظره في وقت سابق، قال ماسك إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "قرار ترامب لم يُتخذ بعد"، بينما يستعد مستخدمو تويتر لإجراء تغييرات على الخدمة التي اشتراها ماسك قبل ثلاثة أسابيع.

وأوضح ماسك أنه سيعيد الفنانة الكوميدية كاثي جريفين، والأكاديمي جوردان بيترسون، والموقع الكوميدي المحافظ بابيلون بي.

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سؤال مُلح

ومنذ استحواذه على تويتر، أصبح السؤال الأكثر إلحاحًا بين الكثير من المغردين هو إمكانية عودة الرئيس السابق بعد إغلاق حسابه بسبب نشره تغريدتين بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في يناير من عام 2021.

وكان ترامب قد صرح سابقا أنه لن يعود للمنصة حتى لو عرض عليه استعادة حسابه المحظور.

وكان قد تعهّد ماسك بإعادة حساب ترامب على تويتر عند استحواذه على الشركة، معتبرًا أن قرار حظر الرئيس السابق كان "خطأ".

وكانت منصة "تويتر" علقت حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل دائم منذ ما يقرب من عامين، مشيرة إلى دوره في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي، واحتمال تسببها بحدوث المزيد من العنف، وفقا لما قالته المنصة.

وكان لدى دونالد ترامب حوالي 88.8 مليون متابع على منصة "تويتر" عندما حظرته الشركة، إلا أنه رفع دعوى قضائية ضد تويتر، منتقدا ما وصفه بأنه "رقابة" من جانب المنصة.

 

 

 

 

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