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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تطبيق جديد يسحب البساط من تويتر.. ما هو وكيفية التسجيل به

تطبيق Hive Social
تطبيق Hive Social

مع سيطرة إيلون ماسك الدراماتيكية، على منصة تويتر والفوضى التي تلت استحواذه على الشركة في 28 أكتوبر الماضي، بحث الكثيرين عن بدائل أفضل لمنصة التدوينات العالمية، حتى أن بعض المشاهير ألغوا تنشيط حساباتهم مؤخرا، حيث انتقل بعض المستخدمين الغاضبون إلى استخدام موقع Mastodon، ولكن البعض الآخر ذهب إلي بديل جديد لمع نجمه مع أزمة تويتر.

ووفقا لما ذكره موقع "indianexpress"، ظهر مؤخرا منصة اجتماعية جديدة تسمى هايف سوشيال Hive Social، والتي يستخدمها مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم، كبديل لموقع تويتر بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها.

 

 

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وتشير أحدث التقارير إلى أن منصة Hive Social، شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد المستخدمين مؤخرًا، حيث أعلن حسابها الرسمي على منافستها "تويتر"، أنها تجاوزت مليون خلال آخر 30 يوما، ويحتل التطبيق الخاص بها، صدارة تطبيقات الشبكات الاجتماعية في متجر تطبيقات شركة آبل، مع استمرار تدهور الوضع في تويتر في الولايات المتحدة.

ما هو Hive Social؟

تأسست Hive Social في عام 2019 من قبل كاساندرا بوب، البالغة من العمر 22 عاما، وهي عبارة عن منصة اجتماعية تجمع بين عدد من أفضل مزايا المنصات الاجتماعية في الأخرى، تحتوي صفحة الملف الشخصي على الكثير من أوجه التشابه مع صفحة الملف الشخصي على موقع تويتر، يبدو تصميم الصفحة الرئيسية كمزيج يجمع بين تصميمي تويتر وإنستجرام، من خلال التعامل مع المقاطع المرئية.

ولا يعتمد Hive Social، على الخط الزمني مثل تويتر، وبالإضافة إلى الخلاصة الرئيسية، يمكنك استكشاف اهتماماتك عبر مجموعة من المجتمعات القائمة على الموضوعات تظهر على يمين علامة التبويب الرئيسية في شريط التنقل السفلي، حيث يمكنك اكتشاف محتوى جديد عبر مواضيع مختلفة مثل العلوم والتكنولوجيا والسيارات والموسيقى والأزياء والحيوانات الأليفة والحرف اليدوية والكتب والسفر والألعاب.

وكما يمكن للمستخدمين الإعجاب بالمحتوى المشترك والتعليق عليه وإعادة نشره، على غرار الشبكات الاجتماعية الأخرى، بالإضافة يقوم مستخدمو Hive بـ "متابعة" بعضهم البعض على المنصة، بدلا من خاصية الصداقة بتطبيق فيسبوك Facebook.

 

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كيفية الاشتراك بمنصة Hive Social؟

نظرا لأن Hive Social عبارة عن نظام أساسي اجتماعي للجوال فقط في الوقت الحالي، فلا يمكنك الاشتراك من عبر المتصف على سطح المكتب، وسيتعين عليك بدلا من ذلك استخدام تطبيق iOS أو أندرويد، إليك كيفية القيام بذلك:

1. قم بتنزيل تطبيق Hive Social من متجر آب ستور، إذا كنت من مستخدمي أجهزة آيفون أو من متجر Play Store إذا كنت من مستخدمي هواتف أندرويد

2. افتح تطبيق Hive Social وسترى زر "إنشاء حساب" أو Create an Account.

3. انقر على "التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني" أو 'التسجيل باستخدام حساب جوجل".

4. بعد إدخال التفاصيل الخاصة بك، سيطلب منك تحديد اهتماماتك، ستظهر هذه الاهتمامات في علامة التبويب "اكتشاف".

5. الآن أصبح بإمكانك تصفح التطبيق والعثور على أشخاص لمتابعتهم كما تريد.

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