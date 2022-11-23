عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تويتر في مهب الريح بسبب إيلون ماسك.. هروب ثلث المعلنين الكبار

إيلون ماسك
إيلون ماسك

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر استحواذ إيلون ماسك على منصة "تويتر" وهي الخطوة التي اعتبرها عدد كبير من مستخدميه كلمة النهاية في قصته، وسرعان ما امتلأ فضاء موقع التدوينات القصيرة بعبارات التعازي الحارة وكأنهم في جنازة ويشيعون العصفور الأزرق لمثواه الأخير، التغريدات الوداعية و "ارقد بسلام"، أصبحت هي السمة السائدة.

الهاشتاج "RIPTwitter" أصبح الأكثر رواجا والكثير من مستخدمي الموقع أصبحوا يتنافسون في إغلاق حساباتهم وسحي بياناتهم، و يتشاركون المنصات البديلة.

 

هروب ثلث المعلنين الكبار من تويتر

بدوره شارك إيلون ماسك في الترند ونشر ميم عبارة عن شاهد قبر عليه شعار تويتر، ولكن يبدو أن هذا المزاح سيكون له ثمن كبير، الأمر لم يقتصر على انسحاب المستخدمين العاديين بل أيضا على المعلنين.

توقف أكثر من ثلث كبار المعلنين الـ  100 عن التسويق لشركاتهم في تويتر خلال الأسبوعين الماضيين ، وفقًا لتحليل واشنطن بوست لبيانات التسويق - وهو مؤشر خطير على مدى رد الفعل العنيف والقوي للمعلنين بشأن سيطرة الملياردير إيلون ماسك على تويتر.

توقف العشرات من كبار المعلنين على تويتر ، بما في ذلك 14 من أفضل 50 معلن خلال الأسابيع القليلة التي تلت استحواذ إيلون ، وفقًا لتحليل "واشنطن بوست" للبيانات من Pathmatics الشركة المتخصصة في مجال تحليل بيانات الإعلانات، والذي يقدم تحليلًا للعلامة التجارية حول اتجاهات التسويق الرقمي.

ووجد التحليل أن إعلانات العلامات التجارية الممتازة ، بما في ذلك Jeep وشركة مارس المتحدة للشيكولاتة والسكاكر والتي كانت ضمن أفضل 100 معلن في الولايات المتحدة على الموقع في الأشهر الستة التي سبقت شراء Musk ، لم تظهر لها أي إعلانات منذ 7 نوفمبر على الأقل.

أظهرت بيانات Pathmatics أيضا أن شركة الأدوية “ميرك” Merck وصانع الحبوب كيلوجز و Verizon وBoston Beer أوقفت كافة إعلاناتها في الأسابيع الأخيرة ، ورفضت كل هذه الشركات التعليق على قرارتها الأخيرة.

مشكلات تويتر مستمرة.. إيلون ماسك يؤجل إطلاق علامة التوثيق الزرقاء

بعد تسريح 50%.. إيلون ماسك ينوي تخفيض موظفي تويتر مرة أخرى

علق ماثيو كوينت ، مدير مركز القيادة العالمية للعلامة التجارية في كلية كولومبيا للأعمال ، إن العديد من الشركات التي سحب إعلاناتها تتعرض "لضغوط ، من قبل مجموعات أصحاب المصلحة والمستهلكين، ومدى ارتباط الشركة بالمحتوى الذي يقدم على المنصة و الذي يُنظر إليه على أنه مثير" وأن فكرة تحول "ماسك" في حد ذاته إلى علامة تجارية مثيرة للجدل و شخصيته الطاغية حتى على شركاته أثر بالسلب على صورة تويتر.

تويتر إيلون ماسك إيلون ماسك وتويتر موقع تويتر المعلنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

داعم الغلابة| الرئيس السيسي يجبر خاطر كل مواطن يحتاجه ولن يتأخر عن شعبه

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

مفاجأة مدوية.. محمد شبانة: قائد الأهلي معروض على الزمالك

طاردني الفجر.. اعترافات عاملة النظافة: المتهم كتم نفسي وتحسس جسدي بقوة

موضوعات متعلقة

منها تخزين كوبونات السفر.. محفظة جوجل بإمكانيات وترقيات جديدة

أسرع وبلا مروحة.. كوالكوم وMicrosoft يقدمان جيلا جديدا من الكمبيوتر المحمول

أخذت الخبرات المستقيلة من تويتر وميتا.. تيك توك تعين 3 آلاف مهندس

بديل جوجل كروم الأسرع.. متصفح Arc شبيه الـ TikTok

تزامنا مع مونديال 2022.. ميتا تشدد الرقابة على خطابات الكراهية والتنمر

استعمله زي المحترفين.. 4 إمكانيات مخفية في خرائط جوجل

تابعها لحظة بلحظة.. تطبيقات لمشاهدة مونديال 2022

سرعة مذهلة .. كوالكوم تكشف عن الجيل الثاني من Snapdragon 8

ترشيحاتنا

بمناسبة الجمعة البيضاء.. تخفيضات على تذاكر الطيران لـ6 وجهات دولية من القاهرة

إنشاء مركز مالي عالمي بمصر.. رجال أعمال يطرحون رؤية مستقبلية للاستثمار| تفاصيل

روسيا تشن هجوما على البنية التحتية الأوكرانية.. وعمدة كييف: أبقوا في المخابئ

قرار عاجل من النيابة العامة في واقعة وفاة الطفلتين ساجدة وإيمان بحقنة

تأديب وترحيل ومقاطعة النشيد الوطني.. أكثر 3 مشاهد مثيرة في مونديال قطر

كانوا رايحين المدرسة|القصة الكاملة لسقوط تروسيكل داخل ترعة ومصرع طالبين ووالدهما بمطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأجمل والأجرأ| شاهد.. بسنت شوقي بنفس فستان بريانكا شوبرا

أسود جريء.. درة بإطلالة تثير الجدل| شاهد

حسناء تونس.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد؟

3 توابل تساعد على تدفئة الجسم في الشتاء

فيديو

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

الدولار والذهب يتراجعان عالميا.. وجرام 21 يسجل 1336 جنيها

برودة وشبورة ورياح .. تحذيرات من طقس اليوم

مواعيد 4 مبارايات اليوم في مونديال قطر 2022.. المغرب وكرواتيا وألمانيا تواجه اليابان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ