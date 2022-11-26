إيلون ماسك يعلن دعمه لديسانتيس في حال خوضه الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اليوم السبت، دعمه لحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس في حال إعلان ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة 2024.



وقال ماسك في تغريدة عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لصحيفة (ذا هل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، " إن تفضيلي لرئاسة عام 2024 هو شخص عاقل وسطي، وكنت آمل أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لإدارة بايدن لكنني شعرت بخيبة أمل حتى الآن".



وأضاف "أنني كنت مؤيدًا قويا لإدارة أوباما وصوت على مضض للرئيس بايدن على ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020".



وتأتي تصريحات ماسك في الوقت الذي شهد فيه ديسانتيس دعما متزايدا في المطابقات الافتراضية لترشيح الحزب الجمهوري في عام 2024 بعد الأداء المخيب للآمال من الحزب في انتخابات التجديد النصفي.



جاءت تغريدات ماسك حول الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في سلسلة منشورات ردًا على مقال من منفذ إخباري متحفظ حول إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على "تويتر" من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تويتر وسبيس إكس.



وكان قد تم تعليق حساب ترامب في أعقاب أحداث 6 يناير 2021، لكن ترامب أعلن في وقت سابق عدم عودته لتويتر.

