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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هكذا أنقذت تضاريس هاواي سكانها من "السيناريو الكارثي" لثوران أكبر بركان بالعالم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

هز زلزال بلغت قوته 4.0 درجات جزيرة هاواي الكبيرة، اليوم الثلاثاء، حيث استمر أكبر بركان نشط في العالم في الانفجار في المنطقة، على الرغم من أن المسؤولين يقولون إنهم "تجنبوا السيناريو الأسوأ".

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد ذكرت أن بركان "ماونا لوا"، أكبر بركان في العالم، قد ثار صباح الإثنين بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، لأول مرة منذ نحو 4 عقود.

أما الآن، يحذر المسؤولين من أن توابع الزلزال قد تستمر خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يستمر بركان "ماونا لوا" في إطلاق الحمم البركانية على ارتفاع مئات الأقدام في الهواء.

لحسن الحظ، هذه الصخرة المنصهرة لا تتجه إلى مسار أي مناطق مأهولة بالكائنات الحية، مما يعني أنه من المحتمل تجنب كارثة طبيعية مخيفة.

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وقال المسؤولين في تصريحات نقلتها عدد من وسائل الإعلام الدولية، الآن إنهم تجنبوا "السيناريو الأسوأ"، حيث تتدفق الحمم البركانية بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان وتوقفت على بعد حوالي 17 كم من الشارع الرئيسي الذي يقطع وسط الجزيرة الكبيرة.

التضاريس تحمي السكان 

وبدلا من التدفق السريع إلى بلدة جنوب كونا، التي يقطنها أكثر من 22000 شخص، انسكبت الحمم البركانية إلى جانب شمال شرق غير مأهول بالسكان، وقال العمدة ميتش روث لصحيفة "هونولولو ستار"، إن هذا هو "أفضل اتجاه ممكن"، حتى مع اقترابها من مدينة هيلو الساحلية، حيث يقيم أكثر من 45000 شخص.

ويقول الخبراء إن تضاريس المسار، إلى جانب تاريخ ثورات ماونا لوا السابقة، تضع المدينة على الجانب الشرقي من الجزيرة بعيدا نسبيا عن الخطر.

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