بسبب زوجته.. بايدن يشعر بالغيرة من السكان الأصليين في أمريكا

اشتكى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أن زوجته، جيل بايدن، مهتمة بالسكان الأصليين أكثر من اهتمامها به.

وقال بايدن، في أحد اجتماعاته: “جيل” أمضت الكثير من الوقت في المحميات، كنت قلقًا من أنها لن تعود إلى المنزل في يوم من الأيام، تعتقد أنني أمزح، لقد سمعت عن ”نافاجو" أكثر مما سمعت عن نفسي".

كما وعد بايدن بزيارة المحميات بنفسه في زيارة رسمية، مما أدى إلى الخلط في الصياغة، حيث تحدث عن "بلد الهنود"، ثم عن "الجنسيات الهندية".

ونافاجو هي واحدة من أكبر الشعوب الهندية في أمريكا الشمالية، ويبلغ تعدادها مئات الآلاف من الناس.