التأكد من جاهزيته.. فيريرا يكشف عن سبب عدم الدفع بـ"دونجا" مع الزمالك

كشف احمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن سبب عدم دفع المدير الفني للزمالك، البرتغالي فيريرا، بلاعب خط وسط الفريق نبيل عماد «دونجا» خلال الفترة الأخيرة رغم اكتمال شفائه من الإصابة الأخيرة.



وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "خاص.. فيريرا أكد لدونجا في جلستهما معا بأن عدم الدفع به في الفترة الماضية لرغبته في التأكد من جاهزيته بشكل كامل وشدد على قناعته الكاملة في قدراته وأنه من طلب التعاقد معه"



أعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا ، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة فريقه أمام المصري، في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري برصيد ٧ نقاط، بينما يأتي فريق المصري في المركز الحادي عشر برصيد ٤ نقاط.