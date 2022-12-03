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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة: النظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات قد يسبب مرض السكري

صدى البلد

يجب على مرضى السكري من النوع 2 تطوير عادات غذائية صحية بدلاً من التركيز على عنصر غذائي واحد. 

يقول الدكتور سويتا بوديال، استشاري الغدد الصماء والسكري بمستشفى فورتيس، مولوند، إن تقليل الكربوهيدرات يساعدهم بالتأكيد على تحقيق تحكم أفضل في  السكر باستخدام أدوية أقل، لكن التخلص منها لا يعطي نتائج متسقة، كما أنه لم يثبت سلامته فيما يتعلق بصحة القلب.

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وأظهرت دراسة جديدة أنه ليس نظامًا غذائيًا منخفض  الكربوهيدرات ولكن نوع ومزيج من الكربوهيدرات التي يتناولها الشخص يؤثر على خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. 

في الواقع، لم يكن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات مفيدًا على الإطلاق للوقاية الأولية من مرض السكري ما لم يؤكد جودة العناصر الغذائية الكلية. 

ةأشارت الدراسة التي أجرتها كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، إلى الحاجة إلى النظر إلى البروتينات والمغذيات الأخرى كعامل مساوٍ في إدارة مرض السكري.

يوضح الدكتور سويتا بوديال، استشاري الغدد الصماء والسكري في مستشفى فورتيس، مولوند، في شرح للعلاقة، أن المشكلة تحدث لأن "النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات يؤدي إلى زيادة في تناول الدهون الكلية والمشبعة وانخفاض في استهلاك الحبوب الكاملة والألياف، فواكه وخضراوات".

ما هو النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات؟

يحتوي طعامنا على ثلاثة أنواع من المغذيات الكبيرة، وهي الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، وتشكل الكربوهيدرات جزءًا مهمًا من وجباتنا وهي مصدر فوري للطاقة لأجسامنا، عندما توفر الكربوهيدرات أقل من 25 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية التي نحصل عليها من نظامنا الغذائي، فإنها تعتبر نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات (LCD)، نظرًا لأن الكربوهيدرات مقيدة في شاشة LCD، فمن الطبيعي أن ترتفع نسبة الدهون والبروتينات.

أظهرت الدراسات أن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات قد لا يعمل دائمًا مع مرض السكري من النوع 2. لماذا؟

إن البحث حول ارتباط الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 متغير بدرجة كبيرة، والإجماع العام هو أن نسبة الكربوهيدرات في نظامنا الغذائي لا ترتبط بمرض السكري من النوع 2، ومع ذلك فقد ثبت جيدًا أن استهلاك بعض الكربوهيدرات (المعروفة باسم الكربوهيدرات البسيطة) مثل المشروبات المحلاة بالسكر والأرز الأبيض والدقيق المكرر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. 

في الواقع، زادت بعض شاشات LCD التي تحتوي على المزيد من الدهون الحيوانية من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 في إحدى الدراسات التي نُشرت مؤخرًا في المجلة الطبية الشهيرة Circulation. 

تؤدي الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات إلى زيادة تناول الدهون الكلية والمشبعة وانخفاض استهلاك الحبوب الكاملة والألياف والفواكه والخضراوات.

المصدر: indianexpress

السكري مرضى السكري الغدد الصماء صحة القلب الكربوهيدرات مرض السكري

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