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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الباز: الكليات العسكرية والشرطة تحديدا لها معايير خاصة

محمد الباز
محمد الباز

قال الاعلامي محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان اليوم في زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، مشيرا إلى أن البعض يتساءل لماذا يزور الرئيس الكليات العسكرية بشكل مستمر ولا يزور الكليات المدنية.

وأكد، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة “النهار” ان "الكليات العسكرية والشرطة تحديدا لها معايير خاصة لأن هذه الكليات لا تُخرِج موظفين ولكن تخرج جنود في معركة مستمرة".

وأوضح محمد الباز أن :"مهمة الجيش والشرطة مبقتش مهمة قتالية وحفاظ على الأمن فقط ولكن للحفاظ على الأمن القومي وحماية المواطنين من اي تهديد ولأن بلد زي مصر بما تعرضت له من السنوات الماضية يقول يجب ان يكون هناك مؤسسات متماسكة ومنضبطة ".

واضاف الباز ان "الرئيس تكلم اليوم مع الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة حوال مشاكل و قضايا البلد ، لأن الطالب اللي بيتخرج عنده مهام مزدوجة، وإعداد الطالب لازم يبذل فيه مجهود كبير".

 

الباز السيسي اكاديمية الشرطة الكليات العسكرية أخبارا التوك شو

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