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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية..مرصد الأزهر يطلق "حياة أسعد" لمكافحة التطرف..7 أفعال نهى عنها الرسول

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم كثيرا من المسلمين، نرصدها في النشرة الدينية. 

لحياة أسعد .. مرصد الأزهر يطلق حملة جديدة لمكافحة التطرف

 

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