النشرة الدينية..مرصد الأزهر يطلق "حياة أسعد" لمكافحة التطرف..7 أفعال نهى عنها الرسول

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم كثيرا من المسلمين، نرصدها في النشرة الدينية.
لحياة أسعد .. مرصد الأزهر يطلق حملة جديدة لمكافحة التطرف
7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟
الأزهر العالمي للفتوى: الشباب يواجهون تحديات غير مسبوقة
في ذكرى وفاته|أحمد الرزيقي.. حكاية قارئ رفضت السيدة نفيسة أن يفارق مسجدها
يبدأ نهاية الشهر الجاري.. الطرق الصوفية تستعد للاحتفال بمولد الإمام الرفاعي
ذكرى القارئ أحمد الرزيقي.. علاقته بالشيخ عبدالباسط وكيف أنصفه الرئيس السادات؟
يتصدق بعرضه على الناس.. علي جمعة يكشف صفات أهل الحق في زمن الفتن
أبشر واطمئن.. الشعراوي يكشف عن كلمة لا ينازعها الخوف في قلبك أبدا
آيات طرد الجن والشيطان من الجسد.. حصن نفسك بـ 3 أمور