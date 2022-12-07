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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا بطمة تحتفل بفوز منتخب المغرب على إسبانيا في كأس العالم.. فيديو

دنيا بطمة
دنيا بطمة

احتفلت المغنية المغربية دنيا بطمة بفوز منتخب بلادها على إسبانيا في كأس العالم، والتأهل إلى دور ربع النهائي لمواجهة البرتغال في مواجهة حاسمة. 

ونشرت دنيا بطمة فيديو لها أثناء الرقص والاحتفال على الأغاني المغربية ممسكة بعلم بلادها، بعد فترة طويلة من الأزمات إثر طلاقها من زوجها البحريني.

 

 

وفي سياق منفصل ردت الفنانة المغربية دنيا بطمة، على سؤالها عن النجمة شيرين عبد الوهاب، وهل كانت ستفعل مثلها قبل الطلاق؟.

وقالت دنيا بطمة في تصريحات تليفزيونية: "شيرين فنانة محبوبة، وكنت بتابع ألبوماتها وكنت أتمنى تكون إنسانة قوية وترجع لعقلها".

وتابعت: "أنا مقدرش اعمل اللى هيا عملته أنا كرامتي فوق كل شيء إلا كرامتي".

عاد المنتج محمد الترك لمنزله في البحرين، وذلك بعد انفصاله عن الفنانة دنيا بطمة بعد سنوات من الزواج. ويتواجد محمد الترك برفقه  أبنائه من منى السابر، والذين ظهروا في اول فيديو نشره الترك بعد وصوله لمنزلة.

تصدرت الفنانة دنيا بطمة تريند جوجل بعد خروجها بمقطع فيديو تكشف فيه تعرضها إلى الخيانة والعنف على يد زوجها السابق محمد الترك، والذى قرر أن يعود إلى أولاده من منى السابر. 

 

وانهارت دنيا بطمة من البكاء أثناء الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، والذى كشفت فيه كثيرا من التفاصيل الخاصة مع زوجها السابق محمد الترك، والذى ظل يطاردها فى العديد من الأماكن خلال الفترة الماضية. 

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