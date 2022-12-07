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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود .. أسماء جلال تخطف الأنظار بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

صدى البلد

نشرت الفنانة أسماء جلال صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت أسماء جلال في الصور بإطلالة أنيقة ، حيث ارتدت فستان أسود اوف شولدر وتسريحه شعر بسيطة . 

حلت الفنانة أسماء جلال ضيفة في الأحداث الأخيرة من مسلسل “الغرفة 207”، ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم الفنانة “أسماء جلال” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للإشادة بدورها في مسلسل “الغرفة 207”.

وتصدر اسم الفنانة “أسماء جلال” قائمة الأكثر تداولًا عبر"تويتر"، وجاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا علي دور أسماء جلال في الأحداث الأخيرة من مسلسل “الغرفة 207” 

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اسماء جلال أحدث ظهور السوشيال ميديا موقع التواصل الاجتماعي فستان

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