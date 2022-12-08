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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة التاسعة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

مجلس النواب اللبناني
مجلس النواب اللبناني

فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة التاسعة، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي.

وفيما نجح النواب في الحضور لمبنى مجلس النواب واكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائباً على الأقل من أصل 128 نائبًا، فشلوا في كسر الخلاف الذي يحول دون انتخاب رئيس جديد.

وخلال جلسة اليوم توزعت الأصوات كالتالي: ميشال معوض 39، ورقة بيضاء 39، لبنان الجديد 9، عصام خليفة 5، لأجل لبنان 1، زياد بارود 1، صلاح حنين 1، بدري ضاهر 3، فوزي أبو ملهب 1، توافق 1، معوض بدري ضاهر 1، و4 أوراق ملغاة .

وحدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس المقبل 15 ديسمبر موعدًا للجلسة الثامنة لانتخاب رئيس الجمهورية، ورفعت الجلسة بعد فقدان النصاب.

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وخلال 8 جلسات سابقة على التوالي فشل البرلمان اللبناني، في انتخاب رئيس جديد، في مؤشر على تأكيد المخاوف من الشغور الرئاسي.

ولا تلوح حتى الآن أي بادرة في الأفق للوصول إلى توافق بين القوى السياسية على رئيس جديد، ينتخبه مجلس النواب اللبناني.

وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي، دون أن يفلح مجلس النواب في انتخاب خلف له قبل انتهاء ولايته.

وفي يومه الأخير بقصر بعبدا الجمهوري، وقع عون مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، باعتبارها مستقيلة حكما منذ انتخاب مجلس النواب في مايو الماضي، فيما أكد ميقاتي أن مرسوم استقالة الحكومة غير دستوري لأنها لم تقدمها رسميًا، وقال إن حكومته مستمرة بتسيير الأعمال.

ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زادت من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.

لبنان مجلس النواب انتخاب رئيس ميشال عون

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