عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خطط للاستيلاء على مليارات جامعة 6 أكتوبر.. النيابة تكشف اعترافات رئيس مجلس الأمناء

المتهم
المتهم

كشفت النيابة العامة في بيان لها  تفاصيل جديدة في التحقيقات مع  المتهـم ســـيد تونسي في وقائع استيلاءه على أموال جامعة 6 أكتوبر.


استجوبت النيابة العامة المتهم سيد تونسي - بصفته موظفًا عموميًا - رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة ٦ أكتوبر اللتان يساهم المال العام بنصيب في رأسمالهما؛  فيما أسند إليه بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر للتأمين التي تثبت حصتهما في رأسمال جامعة (٦ أكتوبر)، واستيلائه لنفسه وبدون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ أربعة مليارات جنيه بنية التملك، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزويره في ميزانية الجامعة لعام ٢٠١٦ بتخفيض رأسمالها من ٩٥٨ مليون جنيه إلى ٢٠ مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة.
 

وثبت للنيابة من خلال  اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع ثابت فيه صحة ارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه، وإضراره بأموال شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وهي شركة مساهمة تعد أموالها أموالًا عامة وشركة مصر للتأمين، كما أن إثبات رأسمال الجامعة مخفضًا عن الفعلي ونسبته بالكامل للمتهم قد جاء مخالفًا للأصول المحاسبية.

 

وأكد التقرير عدم صحة ما اعُتمد من مبالغ مالية للمتهم تحت مسمى مصاريف تأسيس الجامعة والمقدرة بمبلغ ٢٠٩ مليون جنيه، والذي انتهت التحقيقات لعدم صرف المتهم هذا المبلغ فعليًّا.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

سيلين ديون: أعاني من اضطراب عصبي نادر

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

بعد استقراره 8 أيام بمصر|الدولار يتراجع بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عودة كهربا وقيده أفريقيًا.. تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب مع الزمالك

فقد 40 جنيها.. تراجع حاد في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة الآن

شك في المحامي وطليقته.. النيابة تكشف سر قاتل بنداري حمدي

موضوعات متعلقة

شك في المحامي وطليقته.. النيابة تكشف سر قاتل بنداري حمدي

أنا الجاني.. النيابة العامة تعلن اعتراف قاتل المحامي بنداري حمدي بجريمته

بندقية آلي .. النيابة العامة تكشف أقوال الشهود في قضية قتل المحامي بنداري حمدي

ترشيحاتنا

ينافس الأهرامات العظيمة.. مجلة الخرسانة العالمية تنشر تقريرا عن البرج الأيقوني

نائب وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة وضرورية لتحقيق مستهدفات الدولة

خبير مناعة يكشف مفاجأة غير متوقعة عن جدري القرود.. وكيفية الوقاية

عودة مباريات كأس العالم.. قنوات مفتوحة لنقل مباريات ربع النهائي

تلقي الخدمات في أي محافظة.. تاج الدين يعدد مزايا التأمين الصحي الشامل

أبرز 5 تصريحات لرئيس النواب خلال الجلسات من 4 لـ 6 ديسمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفت وجريء.. تفاصيل إطلالة ليلي علوي في ختام مهرجان البحر الأحمر

مش هتصدق.. سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي

بعد ارتفاعها لأيام عادت للاستقرار.. مفاجأة في أسعار الفراخ والبيض

أعراضه خطيرة.. تعرف على مرض سيلين ديون

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ