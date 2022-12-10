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رئيس التحرير
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توك شو

مش بيخاف على رجله في المنتخب

بركات: محمد صلاح سيحصل على أحسن لاعب في العالم | شاهد

الكابتن محمد بركات
الكابتن محمد بركات

أكد الكابتن محمد بركات، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، وعضو مجلس اتحاد الكرة، أن النجم الدولي محمد صلاح يؤدي بقوة في المنتخب، ويحاول تقديم كل ما يستطيع عليه، قائلا: "صلاح مش بيخاف على رجله في المنتخب، وأنا عارف دوره كويس في المنتخب".

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وأضاف الكابتن محمد بركات، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن محمد صلاح دائم الحديث مع لاعبي المنتخب، وخاصة صغار السن منهم خلال الانضمام لمعسكر المنتخب، مؤكدا أن محمد صلاح وضع شخصية له في المنتخب.

 

واستكمال الكابتن محمد بركات، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، وعضو مجلس اتحاد الكرة، أن : "أنا عارف دور محمد صلاح في المنتخب، وهو من الناس اللي حطه شخصية داخل الملعب، وبيشتغل على نفسه، وفي تطور مستمر، وهو هيفضل يشتغل على نفسه لحد ما يبقى أحسن لاعب في العالم".

 

محمد صلاح سيحصل على أحسن لاعب في العالم

 

وأكد محمد بركات، أن محمد صلاح سيحصل على أحسن لاعب في العالم بما يقدمه من تطور مستمر واجتهاد على نفسه.

 

 

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