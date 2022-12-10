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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع ست الستات القمر.. كندة علوش برفقة ليلى علوي عبر أنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة كندة علوش صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام.

وظهرت كندة علوش برفقة ليلي علوي وعلقت قائلة: مع ست الستات والقمر.

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كندة علوش: فيلم نزوح ينقل الواقع السوري للعالم

 

أكدت الفنانة كندة علوش أنها حاولت مع صناع فيلم "نزوح" نقل الواقع السوري الأليم إلى العالم بطريقة خفيفة وغير مأساوية، مشددة على التفاهم الكبير الذي جمعها بفريق العمل.

وأعربت كندة عن بالغ سعادتها ان يشهد  مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العؤض العربي الاول للفيلم ضمن مسابقة الدورة الثانية، ومتشوقة لمعرفة ردود فعل الجمهور السعودي.

 

فيلم نزوح
حصل الفيلم الروائي نزوح للمخرجة سؤدد كعدان والنجمة كندة علوش على جائزتين خلال حفل ختام النسخة 79 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.

وفاز فيلم نزوح، الذي شهد عرضه العالمي الأول في مسابقة Orizzonti Extra بـجائزة الجمهور التي تقدمها شركة أرماني الراعي الرسمي للمهرجان ليصبح أول فيلم عربي يحصل عليها، وجائزة لانترنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب، وبذلك يصبح في رصيد المخرجة سؤدد كعدان ثلاث جوائز من مهرجان فينيسيا إذ فاز فيلمها السابق يوم أضعت ظلي بـجائزة أسد المستقبل.

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