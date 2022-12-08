عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كندة علوش: فيلم نزوح ينقل الواقع السوري للعالم

كندة علوش
كندة علوش

أكدت الفنانة كندة علوش أنها حاولت مع صناع فيلم "نزوح" نقل الواقع السوري الأليم إلى العالم بطريقة خفيفة وغير مأساوية، مشددة على التفاهم الكبير الذي جمعها بفريق العمل.

وأعربت كندة عن بالغ سعادتها ان يشهد  مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العؤض العربي الاول للفيلم ضمن مسابقة الدورة الثانية، ومتشوقة لمعرفة ردود فعل الجمهور السعودي.

 

فيلم نزوح

حصل الفيلم الروائي نزوح للمخرجة سؤدد كعدان والنجمة كندة علوش على جائزتين خلال حفل ختام النسخة 79 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.

وفاز فيلم نزوح، الذي شهد عرضه العالمي الأول في مسابقة Orizzonti Extra بـجائزة الجمهور التي تقدمها شركة أرماني الراعي الرسمي للمهرجان ليصبح أول فيلم عربي يحصل عليها، وجائزة لانترنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب، وبذلك يصبح في رصيد المخرجة سؤدد كعدان ثلاث جوائز من مهرجان فينيسيا إذ فاز فيلمها السابق يوم أضعت ظلي بـجائزة أسد المستقبل.

 

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

المهرجان يقدم باقة متنوعة من أحدث وأهم الإنتاجات العربية والعالمية ولاسيما السعودية، ويضم 11 برنامجًا، يشمل نخبة من أفضل الأفلام السينمائية والتلفزيونية والتفاعلية، العربية والعالمية، للمشاهدين السعوديين، والعالم أجمع.

 

مسابقة البحر الأحمر

تُقدّر المسابقة الطرح السينمائي المختلف، وتضمّ الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، جنبًا إلى أفلام جريئة ومبتكرة لمواهب مخضرمة وصاعدة من جميع أنحاء آسيا وإفريقيا، بما فيها العالم العربي. ستقوم لجنة تحكيم دولية باختيار الأعمال الجديرة للفوز بجوائز المسابقة السخيّة.

مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير
تضمّ أفلاماً لا تزيد عن 60 دقيقة، لمواهب من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا بما فيها العالم العربي، سواء كانت روائية أو وثائقية. 
وتقدّر المسابقة الطرح السينمائي الآسر والمبتكر والمتنوّع على شكل فيلم قصير، حيث تُعتبر المسابقة مساحة هامّة لاكتشاف الجديد والتعرّف على الجيل الجديد من مبدعي الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك.

 

سينما السعودية الجديدة

تضم أفلام روائية ووثائقية سعودية من مخرجي موجة السينما الجديدة، تعكس ملامح السينما المحلية وما تحمله من تنوع وحيوية وطاقة، يضم البرنامج أفلامًا فنية طويلة وقصيرة.


روائع العالم

يشمل البرنامج إبداعات من جميع أنحاء العالم، لعمالقة الإخراج ومجموعة من المواهب والنجوم، يضم أيضا مختارات لأهم إنتاجات العام من أفلام مرتقبة، أغلبها تُعرض لأول مرة في العالم العربي.
روائع عربية

تضم باقة مختارة من أحدث الروائع العربية التي تعكس نبض الإبداع العربي، سواء كانت أفلامًا تجارية أو مستقلة، إضافة إلى الأفلام الحاصلة على جوائز، وأفلام العرض الأول، كما يحتفي  هذا البرنامج بالأفلام والشخصيات من قلب السينما العربية.

ويلتزم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدعم صناعة السينما وتمكين صانعيها على كل من المستوى المحلّي والإقليمي والدولي، ويعني بأصحاب القصص والحكايات الذين يساهمون في إثراء الثقافة السينمائية.

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش
نزوح كندة علوش الفنانة كندة علوش فيلم نزوح البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

أسعار الذهب بمصر تنخفض خلال الفترة المقبلة .. تفاصيل مهمة

بصورة من مهرجان البحر الأحمر.. حسين فهمي يتجاهل هجوم نجل حسن يوسف

موضوعات متعلقة

إقبال حاشد على حفله الغنائي | ويجز يغلق كورنيش جدة

إقبال سوري كبير على حضور فيلم نزوح بمهرجان البحر الأحمر

نيللي كريم: تأثرت بسبب مسلسل تحت السيطرة وبقيت شبه المدمنين

جزء ثالث من فيلم الفيل الأزرق.. نيللي كريم تكشف الحقيقة من جدة

نيللي كريم: توقعت مشاركة اشتباك في كان ونصحت محمد دياب بالدور النسائي

نيللي كريم: لم أدرس التمثيل ولكنى استوعبت طريقة شعوري بشخصيات أعمالي

أوركسترا القاهرة السيمفونى يعزف مؤلفات بولندية من روائع القرن العشرين بالأوبرا

تفاصيل ندوة لمخرج فيلم Blonde‬ بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

ترشيحاتنا

العرب وتوازنات القوة السياسية.. 5 أهداف يسعون لتحقيها من القمة الصينية

ميزانية السعودية 2022 تحقق أول فائض في 9 سنوات

برج الحوت .. حظك اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 : لا تستسلم

بـ 2500 جنيه.. تسريبات عن أرخص موبايل قادم من سامسونج

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 : متفكرش كتير

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 : ترقية قريباً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يؤدي لقطع في النخاع الشوكي وارتجاج بالمخ.. ترند الموت بين طلبة المدارس

سيدة الكشري.. أم يوسف تتجول في الشوارع لبيع الأكل البيتي للعمال|فيديو

بفستان ميتالك.. هيفاء وهبي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

طريقة عمل كيك الفواكه الجافة.. المقادير والخطوات

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ