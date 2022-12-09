ملفت وجريء.. تفاصيل إطلالة ليلي علوي في ختام مهرجان البحر الأحمر

حرصت الفنانة ليلي علوي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفديدوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر.

تألقت ليلي علوي في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم التصميم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

وحمل فستان ليلي علوي توقيع GEMY MAALOUF، وتميز بشق من الجانب كشف عن ساقيها ممامنحها إطلالة جريئة، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ليلي علوي على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.