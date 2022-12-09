عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملفت وجريء.. تفاصيل إطلالة ليلي علوي في ختام مهرجان البحر الأحمر

ليلي علوي
ليلي علوي

حرصت الفنانة ليلي علوي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفديدوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر.

txt

أعراضه خطيرة.. تعرف على مرض سيلين ديون

txt

عباية ولا فستان.. إطلالة غادة عبد الرازق تثير الجدل في جدة

 

تألقت ليلي علوي في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم التصميم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

 

وحمل فستان ليلي علوي توقيع GEMY MAALOUF، وتميز بشق من الجانب كشف عن ساقيها ممامنحها إطلالة جريئة، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من جاذبيتها.

 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ليلي علوي على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ليلى علوي إطلالة ليلي علوي أعمال ليلى علوي أفلام ليلى علوي اطلالات ليلي علوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

سيلين ديون: أعاني من اضطراب عصبي نادر

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

فقد 40 جنيها.. تراجع حاد في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة الآن

بعد استقراره 8 أيام بمصر|الدولار يتراجع بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عودة كهربا وقيده أفريقيًا.. تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب مع الزمالك

شك في المحامي وطليقته.. النيابة تكشف سر قاتل بنداري حمدي

موضوعات متعلقة

أعراضه خطيرة.. تعرف على مرض سيلين ديون

عباية ولا فستان.. إطلالة غادة عبد الرازق تثير الجدل في جدة

طريقة عمل فول بالطشة.. بأقل المكونات

بإطلالة مبهجة.. بشرى تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

نشرة المرأة و الصحة| ازاي تعرف الفرق بين الذهب الأصلي والمغشوش.. فواكه ممنوع تناولها عند إصابتك بالكحة

نشرة المرأة والصحة|أضرار وخيمة عند استخدام أعواد القطن.. في عيد ميلادها فساتين أثارت الجدل لـ مي الغيطي

سعر إطلالة جورجينا في قطر يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

التوتر.. جمال شعبان يفجر مفاجأة غير متوقعة عن زيادة حالات الأزمة القلبية

ترشيحاتنا

ينافس الأهرامات العظيمة.. مجلة الخرسانة العالمية تنشر تقريرا عن البرج الأيقوني

نائب وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة وضرورية لتحقيق مستهدفات الدولة

خبير مناعة يكشف مفاجأة غير متوقعة عن جدري القرود.. وكيفية الوقاية

عودة مباريات كأس العالم.. قنوات مفتوحة لنقل مباريات ربع النهائي

تلقي الخدمات في أي محافظة.. تاج الدين يعدد مزايا التأمين الصحي الشامل

أبرز 5 تصريحات لرئيس النواب خلال الجلسات من 4 لـ 6 ديسمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفت وجريء.. تفاصيل إطلالة ليلي علوي في ختام مهرجان البحر الأحمر

مش هتصدق.. سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي

بعد ارتفاعها لأيام عادت للاستقرار.. مفاجأة في أسعار الفراخ والبيض

أعراضه خطيرة.. تعرف على مرض سيلين ديون

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ