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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عباية ولا فستان.. إطلالة غادة عبد الرازق تثير الجدل في جدة

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورة جديدة للفنانة غادة عبد الرازق، خلال مشاركتها أمس في  حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة.

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خطفت غادة عبد الرازق الأنظار في الصور بإطلالة محتشمة، حيث اتردت فستان طويل يشبه العباية إلي حد كبير، وأتسم التصميم بأكمامه الطويله وباللون البني الذي حمل بعض التطريزات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

تزينت غادة عبد الرازق بمجموعة من المجوهرات الألماسية اللافتة التي زادت من أناقتها، كما أكملت إطلالتها بكلاتش صغير الحجم باللون الفضي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها.

غادة عبد الرازق 
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