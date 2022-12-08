سعر إطلالة جورجينا في قطر يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

حرصت عارضة الأزياء جورجينا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في قطر.



ظهرت جورجينا في الأستاد بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان أسود جرئ لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها ونسقت معها عباءة باللون الأخضر بلغ سعرها سعرها 1,750 ريال سعودي، أي ما يقرب من 11 ألف جنيه مصري.

أنتعلت جورحينا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، مع حقيبة يد متوسطة الحجم من دار الأزياء العالمية Chanel، ووصل ثمنها إلي 28,496 ريال سعودي.

أما من الناحية الجمالية،أعتمدت جوروجينا على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

