بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تستعرض أناقتها في عيد ميلاد ابنتها| شاهد

حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لهما خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما.

تألقت زوجة حمدي الميرغني في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت بلوفر ذا أكمام مكشوفة ونسقت معه قميصا باللون الأبيض وكولون أسود شفافا.

لاافتت زوجة حمدي الميرغني الأنظار بحذاء غير تقليدي، حيث ظهرت بـ بوت طويل للغاية يصل إلى حدود الركبة باللون الفوشيا اللامع، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة حمدي الميرغني على خصلات شعرها الانسيابي المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.