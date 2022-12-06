لا يصدق.. سعر فستان منى زكي في حفل بلغاري يثير الجدل.. شاهد

حرصت الفنانة منى زكي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها خلال تواجدها في حفل بلغاري.

تألقت منى زكي في الصور بإطلالة من أختيار الإستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود واتسم الجزء السفلي من التصميم بالقماش التل.

وحمل فستان منى زكي توقيعRasario، وبلغ سعر التصميم 2336 دولار أمريكي أي ما يقرب من 70 ألف جنيه مصري، ما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

سعر فستان منى زكي

من الناحية الجمالية، اعتمدت منى زكي على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.