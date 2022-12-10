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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهير رمزي تدخل لوكيشن "أم البنات" استعدادا لرمضان 2023.. صور

سهير رمزي
سهير رمزي

بدأ فريق عمل مسلسل "أم البنات"، تصوير أولي مشاهد المسلسل استعدادا لعرضه بموسم رمضان القادم، في أحد استوديوهات منطقة شبرامنت.

المسلسل بطولة: سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، ايمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد مهران، محمد احمد ماهر، احمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، اكرامي هجرس، ياسمين جمال، محمد طارق، ولاء سلام، انتاج رمسيس للإنتاج الفني – للمنتج محروس المصري، تأليف احمد صبحي، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.

تدور قصة المسلسل حول شخصية أم لخمس بنات تعيش على تربيتهن بمستوى اجتماعي ضئيل، لنرى حال المراهقين والشباب هذه الايام وتأثير التكنولوجيا عليهم وحب الشهرة السريع وانعكاسه على بناتها وما يترتب عليه من احداث تورط الام في قضية مقتل احد رجال الاعمال، فهل تنجح البنات الخمس في ايجاد براءة أمهن؟

وصرح المنتج  محروس المصري انه سعيد بالتعاقد مع فنانة قديرة بحجم سهير رمزي في دور هو الاول بالنسبة لها على الشاشة الصغيرة وعلى العكس تماما مما قدمته طوال تاريخها فقد اشتهرت بأدوار الفتاة الجميلة الغنية اما دورها بمسلسل «ام البنات» سيكون مفاجأة لكل جمهورها.

من جانبها اعربت الفنانة القديرة سهير رمزي عن سعادتها بالمشاركة في بطولة المسلسل وتحدثت عن تجسيدها لشخصية تدعى «ليل» وهي ارملة تعول بناتها في حارة شعبية ومصدر دخلها الوحيد هو مطعم صغير داخل هذه الحارة.

وأضافت سهير انها تأمل ان يحوز الدور والمسلسل على اعجاب المشاهدين، واشارت الى انها تقدم مجموعة من الفتيات واثقة تماما من ان مسلسل «ام البنات» سيكون خطوة لهن كبيرة في مسيرتهن الفنية.

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