براعم نجوم دولة التلاوة .. القارئ الطفل حمزة الهنداوي يبهر الباز بصوته

حل القارئ الطفل حمزة الهنداوي البالغ من العمر 12 عاماً، ضيفا علي الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" للحديث عن سر إجادته للقرآن الكريم.

وأوضح الهنداوي خلال حواره بالبرنامج،:" أنا أحب قراءة القرآن منذ الصغر وكنت أحفظ بشكل متقطع ولكني بدأت منذ عام الحفظ بشكل منتظم، وأتمني أن أكون قارئا بإذاعة القرآن الكريم.

ومن جانبه قال محمد عاطف الهنداوي والد الطفل حمزة،:" "لاحظت أن صوته جميل في القراءة، ورغم أنه كان في التعليم العام بعدة سنوات، إلا أنه فضل الفترة الأخيرة إلى التحويل للدراسة في التعليم الأزهري".