نشرة المرأة والصحة.. أحلام الإماراتية تقلد ساندي بنفس البيجامة.. واحتياطات بعد حصول ابنك على تطعيم شلل الأطفال

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

بدأت تطعيمات الصحة للأطفال اليوم من 11 /12 الي 12/14 بحملة شلل الاطفال لمدة 4 ايام من الاحد حتي الاربعاء لجميع الأطفال وحديثي الولادة من عمر يوم حتي عمر 5 سنوات.

بعدما أثارت النجمة الإماراتية أحلام الجدل بظهورها في تصوير إحدى حلقات برنامج Saudi Idol ببيجامة زرقاء اللون من تصميم دار أزياء Prada، اتضح أنها ليست الفنانة الأولى التي ترتديها

يوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بأن يحصل جميع الأطفال على لقاح شلل الأطفال للحماية من شلل الأطفال ، أو شلل الأطفال ، كجزء من سلسلة اللقاحات الروتينية للأطفال