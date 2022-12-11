عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أحلام الإماراتية تقلد ساندي بنفس البيجامة.. واحتياطات بعد حصول ابنك على تطعيم شلل الأطفال

أحلام
أحلام

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

تنبيه هام للأمهات.. هؤلاء ممنوعون من التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

بدأت تطعيمات الصحة للأطفال اليوم من 11 /12 الي  12/14 بحملة شلل الاطفال لمدة 4 ايام  من الاحد حتي الاربعاء لجميع الأطفال وحديثي الولادة من عمر يوم حتي عمر 5 سنوات.

سعرها 150 ألف جنيه.. شاهد أحلام الإماراتية تقلد ساندي بنفس البيجامة

بعدما أثارت النجمة الإماراتية أحلام الجدل بظهورها في تصوير إحدى حلقات برنامج Saudi Idol ببيجامة زرقاء اللون من تصميم دار أزياء Prada، اتضح أنها ليست الفنانة الأولى التي ترتديها

انتبه.. هذه الاحتياطات يجب اتباعها بعد حصول ابنك على تطعيم شلل الأطفال

يوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بأن يحصل جميع الأطفال على لقاح شلل الأطفال للحماية من شلل الأطفال ، أو شلل الأطفال ، كجزء من سلسلة اللقاحات الروتينية للأطفال

شلل الاطفال احلام تطعيم شلل الاطفال ساندي سعر بيجامة احلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر وهذه قيمته اليوم

نقل جميع مباريات كأس العالم المتبقية عبر بي إن سبورتس المفتوحة

اشتري الآن.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في عيار 21

بشرى سارة.. قرار استثنائي من beIN Sports بشأن مباريات المغرب بكأس العالم

سكرانة وفوقتها بطريقتي .. اعترافات سائق فى واقعة التعدي على سائحة عربية

بعد استقرار دام 10 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

عرفت إني مبخلفش.. زوج فى المحكمة: أنقذوني بدل ما أقتلها

من جديد .. منتخب المغرب ينعش خزينة الأهلي فى كأس العالم

موضوعات متعلقة

انتبه.. هذه الاحتياطات يجب اتباعها بعد حصول ابنك على تطعيم شلل الأطفال

طريقة تحضير الكريم شانتيه

طريقة تحضير بان كيك زي الجاهز

احترس.. تناول السكر بهذه الكمية خلال اليوم يصيبك بالقلب

ماذا يحدث للجسم عند استخدام الكورتيزون؟

لن تتوقع.. تناول هذه الأطعمة يصيبك بالسكتة الدماغية

هاني الناظر ينصح بإتباع هذه العادة يوميا للحماية من أمراض خطيرة

فستان لامع.. يسرا بتصميم مختلف ولافت يثير الجدل| شاهد

ترشيحاتنا

اشعلت فيسبوك برحيلها الغامض..ما لا تعرفه عن ملكة جمال لبنان السابقة..كيف توفت؟

ثلاثي المغرب على رأس التشكيل المثالي لربع نهائي كأس العالم

استبدال الفكر العقابي بتأهيل السجناء.. تجربة غير مسبوقة بمركز الإصلاح بوادي النطرون

وزير التنمية المحلية: حصر 2,6 مليون طلب لمخالفات على أراض المحافظات

ويل للمطففين..وزير الاسكان عن قانون التصالح في مخالفات البناء:الملتزم سيحاجي الجميع يوم القيامة

وثائقي هاري وميجان يهز العرش البريطاني .. وتوضيح جديد من الثنائي |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أحلام الإماراتية تقلد ساندي بنفس البيجامة.. واحتياطات بعد حصول ابنك على تطعيم شلل الأطفال

ماذا يوجد بالمنزل الأكثر رعبًا في ماليزيا؟.. شاهد فيديو يوثقه من الداخل

إطلاله جريئة .. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

بمكياج لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها داخل السيارة

فيديو

طاقية الإخفا.. صينيون يبتكرون عباءة تحول الإنسان لـ "شبح" أمام الكاميرات| فيديوجراف

حلمي بكر موجود.. مصطفى كامل: مفيش مبلغ بحصله للنقابة بدون إيصال |فيديو

إضافة المواليد وحل أزمة الأرز.. ماذا قال وزير التموين في أحدث تصريحاته

انتهاء جماعي لآلاف البشر.. ماذا قالت العرافة البلغارية بابا فانجا عن 2023؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ