وزير القوى العاملة للشباب: ارضوا بأي فرصة عمل ولا ترتبطوا بالمؤهلات

قال حسن شحاتة وزير القوي العاملة، إن الشباب لابد أن يرضي بأي فرصة عمل وما يتطلبه سوق العمل، مشيرا إلي أن الشباب يريدون أن يعملون بالمؤهلات التي حصلوا عليها وهذا غير موجود في العالم كله.

وأضاف حسن شحاتة أن سوق العمل والشركات لا تستطيع استيعاب كل مؤهل في مجال تخصصه، ونصح الشباب بأن يوافق علي أي فرصة عمل حتى يحصل على الأفضل.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير القوي العاملة ملتقي التوظيف الأول بطور سيناء للعمالة غير المنتظمة والذي عقد بمركز التنمية الشبابيه بطور سيناء بحضور اللواء خالد متولي نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمحاسب فوزي همام مستشار المحافظ للمديريات والنائب سيد عوض عضو مجلس النواب والنائب حميد ابو بريك عضو مجلس النواب وكان برفقته اشرف علم الدين وكيل وزارة القوي العاملة .

شهد الملتقي اقبال كبير من شباب جنوب سيناء لتقديم للوظائف المتاحة في الشركات والفنادق السياحية بشرم الشيخ.

وقال محمد سالم رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابيه بطور سيناء أنه إذا وافق الشباب على العمل بالقطاع الخاص وفي الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ ودهب سوف تختفي البطالة في جنوب سيناء.

واضاف أحمد النحاس مدير موارد بشرية في أحد الفنادق السياحية بشرم الشيخ أن الشباب لابد أن يرضوا بأي عمل وخاصة الموجود في الميدان ورفض عمل المكاتب حتي يكتسبوا الخبرة .

شهد الملتقي الوظيفي طرح كثير من الفرص العمل من القطاع الخاص وخاصة الفنادق والمنتجعات السياحية والشركات التي استقبلت الشباب وطرحت عليهم الوظائف المتاحة، وشرح مسئولو الموارد البشرية فى الفنادق والمنتجعات مزايا العمل والفرصة المتاحة لديهم والتي توفر لهم الإقامة والاعاشة والسكن .

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