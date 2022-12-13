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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. تعليم الإسكندرية ينظم كرنفال "مدارسنا نشاط X نشاط"

ستاد الإسكندرية
ستاد الإسكندرية

 

تنظم مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، كرنفال "مدارسنا نشاط X نشاط" باستاد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10 صباحًا، بحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ونادية فتحي وكيل المديرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومجالس الأمناء ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ولفيف من القيادات التنفيذية بالإسكندرية.

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يتضمن الكرنفال مشاركات متميزة لذوي الهمم، وعروض رياضية، وعروض عسكرية لطلاب المدارس الصناعية العسكرية، وفقرات فنية، ووعروض رياض أطفال للمشروعات القومية.

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