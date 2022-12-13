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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صعود جماعي للبورصة في مستهل التعاملات

البورصة المصرية
البورصة المصرية

صعدت جميع مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، للمنطقة الخضراء مدفوعة بمشتريات المستثمرين.


وارتفع أداء مؤشرها القيادي إيجي إكس 30 ليصعد بمعدل 1.05% محققا تداولا بقيمة 14.879 مليون جنيه، ولحقه مؤشر إيجي إكس 100 ليصعد بمقدار 1.11% مسجلا تداولا بقيمة 4.082 مليون جنيه.

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وتبعهما مؤشر إيجي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة مسجلا 2.772 مليون جنيه، ثم مؤشر إيجي إكس 50 بنحو 1.11% بنحو 2.547 مليون جنيه.


ووصل إجمالي رأسمال السوق نحو 952.816 مليار جنيه في أول التعاملات.


وأظهر أداء 34 شركة مقيدة بالبورصة أداء مرتفعا إذ قامت بنحو 2957 عملية بقيمة 154.83 مليون جنيه بتداولات علي 46.063 مليون ورقمة مالية، بينما لم يتغير أداء 102 شركة قامت بنحو 697 عملية بقيمة 6.8 مليون جنيه علي 4.584 مليون ورقة مالية.

البورصة المصرية المؤشرات القيادية للبورصة إرتفاع مؤشر إيجي إكس 30 مؤشر إيجي إكس 70 مؤشر إيجي إكس 100 مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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