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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية للسلع تعلن نتائج الجلسة الثانية بتداول القمح

صدى البلد

أعلنت البورصة المصرية للسلع أنه تم انتهاء الجلسة الثانية للبورصة المصرية للسلع بنجاح أمس الأربعاء الموافق ٣٠ نوفمبر مع استمرار الطرح الثاني على التوالي لسلعة القمح الروسي المستورد.

وقامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية ١٠ آلاف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع وقد تم تنفيذ عدد ١٧ عملية شراء بالفعل.

هذا وقد بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع ٣١ طلب بإجمالي كمية قدرها 21116.72 طن بنسبة زيادة قدرها 111.17 ٪؜ من إجمالي الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9766.67 جنيه مصري.

 

ويأتى ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية في تنظيم أسواق السلع ‏وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار ‏السلع في السوق المصري، ونظراً لتداعيات أزمة الحرب ‏الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالمياً، ‏وحرصاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار ‏الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص، ‏ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق ‏المحلي.

 

وفى ذات السياق تعقد البورصة المصرية للسلع ثالث جلساتها يوم الاحد القادم الموافق ٤ ديسمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية ظهرا.

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