البورصة المصرية تربح 5.5 مليار جنيه خلال ختام تعاملات نهاية الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 951.284 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2509 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17713 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 6104 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2728 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 4019 نقطة.