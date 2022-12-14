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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة شقيقة الرئيس الراحل أنور السادات وتشييع جثمانها بمدافن عرابي.. تفاصيل

الرئيس الأسبق أنور
الرئيس الأسبق أنور السادات

أعلن المستشار علي طه عضو محكمة الاستئناف بطنطا بمحافظة الغربية اليوم عن وفاة والدته  السيدة عائشة السادات، شقيقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات عقب تعرضها لوعكه صحية.

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كما أفاد أنه سيتم تشييع جثمان شقيقة الرئيس أنور السادات الراحل مساء اليوم  من مسجد الخلفاء الراشدين، ودفنها بمدافن الأسرة بجمعية عرابي على طريق "القاهرة _  الإسماعيلية" .

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الجدير بالذكر أن شقيقة الرئيس أنور السادات الراحل تعرضت لوعكه صحية تسببت في وفاتها عقب رحلة مرضية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بفراشها بمسقط رأس الأسرة بمحافظة المنوفية .

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