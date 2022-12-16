عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب رفع الفائدة .. أسهم أوروبا تسجل أسوأ أداء يومي في 6 أشهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سجلت أسهم منطقة اليورو أمس الخميس أسوأ أداء يومي منذ ستة أشهر، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وقال إنه يتوقع مواصلة رفع الفائدة، مرددا تعليقات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وبحسب "رويترز" تراجعت أسهم منطقة اليورو 3.1 في المائة إلى أدنى مستوى في شهر، في حين سجل المؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقا أسوأ أداء يومي منذ مايو.

البنوك المركزية في السعودية والبحرين وقطر ترفع أسعار الفائدة

"الفيدرالي الأمريكي" يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وأبقى، على غرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس، على توقعات بالمزيد من الزيادات مستقبلا للسيطرة على التضخم الجامح.

وفي وقت سابق الخميس، رفع بنك إنجلترا المركزي أيضا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يتماشى مع التوقعات، وقال إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات للحد من التضخم.

وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 لأسهم الشركات الكبرى في المملكة المتحدة بنسبة 0.9 في المائة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة بنسبة 0.8 في المائة.

وتراجعت أيضا أسهم الشركات الصناعية كما خسرت أسهم التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة بنسبة 4.7 في المائة. وخسر مؤشر البنوك 2.6 في المائة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة الأربعاء بنحو 50 نقطة أساس، وسط تلميحات من جيروم باول رئيس الفيدرالي بأن البنك قد يواصل سياسته المشددة في ظل ارتفاع التضخم.

للمرة الرابعة.. البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية

بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة 50 نقطة ويتوقع زيادات آخري مقبلة

كما رفعت عدد من البنوك المركزية معدلات الفائدة يوم الخميس ومن بينها المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا بنحو 50 نقطة أساس لكل منهما.

استمرار التشدد

وقدّرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في سبتمبر، بلوغ النطاق المستهدف من 4.5% إلى 4.75% في عام 2023. لكنَّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، استشهد بعد ذلك بالتضخم المرتفع وسوق العمل "الضيقة للغاية"، كما وصفها، ليشير إلى أنَّ المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى ممّا كان متوقَّعًا في السابق، أي قد يتجاوز 5% في النهاية، مؤكّداً أنَّ السياسة النقدية ستظل متشددة "لفترة من الوقت".
أظهرت نتائج الاستطلاع لتوقعات الاقتصاديين الذي أجرته وكالة "بلومبرج" قبل أيام أنَّ صانعي السياسة النقدية الأمريكية سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، وبربع نقطة في الاجتماعين التاليين. كما بيّن الاستطلاع أرجحية خفض أسعار الفائدة إلى 4% منتصف عام 2024، وإلى 3.5% بنهايته.

أهداف رفع الفائدة رفع الفائدة أسهم أوروبا اوروبا الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

من الصحة للمواطنين: لا تتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت

البطولة تبحث عنه.. الأهلي في كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

مستشار وزير التموين: تراجع بسعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن دخول مكة والمدينة

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الذهب 30 دولارا للأوقية عالمياً

أسعار الذهب بالفترة المسائية اليوم الخميس.. وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

للمرة الرابعة.. البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية

بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة 50 نقطة ويتوقع زيادات آخري مقبلة

بعد قرار الفيدرالي.. بنوك مركزية عربية ترفع أسعار الفائدة

انخفاض الأسهم الأميركية بختام التعاملات وسط توقعات استمرار رفع الفائدة في 2023

انهيار الذهب وصعود الدولار عالميا والسر في رفع الفائدة | تفاصيل

ترشيحاتنا

القنوات المفتوحة لإذاعة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا.. اعرف التردد

هذه الأسر تتوجه إلى مكاتب التموين لإضافة المواليد

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 22 جمادى أولى 1444

تعليق صادم من مرتضى منصور على مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

خناقة شوارع في وجود الملكة.. هاري يكشف أسرارا لأول مرة

بسبب رفع الفائدة .. أسهم أوروبا تسجل أسوأ أداء يومي في 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاتها.. حينما احتجبت ماجدة الخطيب 8 سنوات وابتعدت عن الفن

الاعتراف بتقبيل رجل ينقذ فتاة سودانية من الموت رجما بالحجارة .. ما القصة ؟

يقتل ثلث المصابين .. مرض إنفلونزا الإبل يهاجم لاعبي فرنسا قبل نهائي المونديال | تفاصيل

من مصر للعالمية .. رحلة ليلى جوهر لتحويل الطعام في أمريكا للوحات سريالية

فيديو

نجوم ومشاهير رحلوا في 2022.. فيديوجراف

كواليس المونديال| هتاف لا إله إلا الله يتعالى بالمدرجات.. ومغربية تسخر من رونالدو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ