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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة 50 نقطة ويتوقع زيادات آخري مقبلة

بنك أنجلترا
بنك أنجلترا

أعلن بنك إنجلترا "البنك المركزي البريطاني"، اليوم الخميس، عن رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس ليصل بذلك إلى 3.5% وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، ويتوقع زيادات أخرى مقبلة.

وكان قد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، وقرر الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مع نهاية اجتماعه، زيادة معدل الفائدة إلى نطاق بين 4.25% و4.5%.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” هذه هي المرة السابعة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2022.

وكان الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر الماضي ومثلها في سبتمبر ويوليو ويونيو الماضيين في أكبر زيادة منذ عام 1994، إضافة إلى رفع بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، وهي أكبر زيادة منذ 22 عاماً، وزيادة بواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه.

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. البنك المركزي العماني يرفع سعر الفائدة 50 نقطة

"الفيدرالي الأمريكي" يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

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