"الفيدرالي الأمريكي" يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في اجتماعه الذي عقد اليوم، أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.

وقرر الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مع نهاية اجتماعه، زيادة معدل الفائدة إلى نطاق بين 4.25% و4.5%.



وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” هذه هي المرة السابعة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2022.



وكان الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر الماضي ومثلها في سبتمبر ويوليو ويونيو الماضيين في أكبر زيادة منذ عام 1994، إضافة إلى رفع بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، وهي أكبر زيادة منذ 22 عاماً، وزيادة بواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه.