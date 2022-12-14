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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.. قرار عاجل من قطر

قطر - علم
قطر - علم

أعلن البنك المركزي القطري رفع سعر الفائدة على الإيداع 50 نقطة أساس.

وكان  البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلن ، اليوم الأربعاء، عن رفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقوم بموازنة ارتفاع أسعار الفائدة العام المقبل 2023، بينما يتباطأ أرتفاع أسعارها في شهر ديسمبر الحالي .


وأوضحت الصحيفة، أن النمو السريع للأجور قد يدفع المسؤولين إلى التفكير في رفع معدل الأسعار إلى أعلى من 5٪ في عام 2023 مع الموافقة على زيادة بمقدار 0.5 نقطة، في شهر ديسمبر .

وقد أشار مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إلى خطط لرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية في اجتماعهم لهذا الأسبوع ، لكن ضغوط الأجور المرتفعة قد تدفعهم إلى مواصلة رفعه إلى مستويات أعلى مما يتوقعه المستثمرون حاليًا .

بعد الفيدرالي الأمريكي.. البنك المركزي البحريني يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة

الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

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