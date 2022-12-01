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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أغنى رجل في العالم خايف.. ماسك: على الفيدرالي خفض أسعار الفائدة فورًا

إيلون ماسك
إيلون ماسك

يعتقد رجل الأعمال إيلون ماسك أن الركود الاقتصادي قادم  لا محالة، كما يخشى أن محاولات الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم قد تجعل الأمر أسوأ، وذلك بحسب تقرير منذ قليل عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”.

وفي تغريدة في وقت مبكر من الأربعاء 30 نوفمبر 2022، دعا الرئيس التنفيذي لشركة Tesla ومالك Twitter مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى "خفض أسعار الفائدة على الفور" أو المخاطرة بـ "زيادة احتمال حدوث ركود حاد".

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وبحسب التقرير فأن هذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها ماسك من الركود الاقتصادي الوشيك، الذي قد يصيب العالم.

ففي 24 أكتوبر من ذات العام الجاري، قال أغنى رجل في العالم أن الركود العالمي يمكن أن يستمر حتى ربيع عام 2024، مشيراً إلى أنه "مجرد تخمين".

جاء هذا التوقع وسط سلسلة من التحذيرات الاقتصادية المماثلة من مديري الأعمال الآخرين بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة Amazon جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لـ JPMorgan جيمي ديمون ، والرئيس التنفيذي لـ Goldman Sachs ديفيد سولومون.

إيلون ماسك اغنى رجل في العالم الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة الركود الاقتصادي

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