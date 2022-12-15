البنوك المركزية في السعودية والبحرين وقطر ترفع أسعار الفائدة

قررت البنوك المركزية في السعودية و البحرين وقطر رفع أسعار الفائدة ، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بزيادتها للمرة السابعة خلال العام الحالي.



و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” قرر الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مع نهاية اجتماعه أمس الاربعاء، زيادة معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.25% و4.5%.



وأعلن البنك المركزي السعودي رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس.وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أنه قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء /الريبو/ بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00 بالمئة، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس /الريبو العكسي/ بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50 بالمئة. وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي اتساقا مع أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 4.75% إلى 5.25%، كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 4.50% إلى 5%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 5.5% إلى 6%، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6% إلى 6.5%.

وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان، انه قرر اعـتبـاراً من يوم الخميس رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5%، ورفع سعر فائدة المصرف للإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5.5%، ورفع سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%.