عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدمة أسعار الفائدة.. انهيارات سريعة بسوق الأسهم الأمريكية بعد ضربة الاحتياطي الفيدرالي

بورصة وول ستريت
بورصة وول ستريت

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس أو 0.5% إلى نطاق 4.25% - 4.5%، ليوافق قراره توقعات متفائلة رجحت أنه سيخفف قليلًا من سياسته الانكماشية المتشددة، بعد 4 قرارات متتالية برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر الماضية.

ومع أن قرار الاحتياطي الفيدرالي وافق التوقعات المتفائلة، شهدت الأسهم الأمريكية انهيارات سريعة فور إعلان قرار رفع الفائدة، متخلية عن مكاسب حققتها في بداية التعاملات اليوم مدفوعة بآمال تخفيف السياسة النقدية المتشددة.

ووفقًا لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 140 نقطة أو 0.4%، بعدما كان قد ارتفع بمقدار 287 نقطة في وقت سابق اليوم، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي يقيس أداء أكبر 500 شركة في السوق الأمريكية، بنسبة 0.7%، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1%.

ويعود الانهيار السريع في الأسهم الأمريكية إلى إعلان الاحتياطي الفيدرالي أنه سيستمر في رفع أسعار الفائدة خلال عام 2023 إلى نطاق 5.1% قبل أن يبدأ التخلي عن سياسته الانكماشية المتشددة فيثبت أسعار الفائدة لفترة ثم يبدأ خفضها تدريجيًا، ولكن هذا الخفض لن يبدأ سوى في وقت ما من عام 2024.

بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.. قرار عاجل من قطر

بعد الفيدرالي الأمريكي.. البنك المركزي البحريني يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة

أصاب هذا الإعلان من جانب الاحتياطي الفيدرالي الشركات ومستثمري الأسهم بإحباط كبير، قضى على آمالهم بأن يبدي الاحتياطي الفيدرالي إشارات تبعث على التفاؤل بشأن قرب تراجع التضخم وتخفيف السياسة النقدية، وهو ما كان من شأنه أن يعيد شيئًا من الثقة في قرب انتعاش الأعمال إلى مستثمري الأسهم.

ومع أن الاحتياطي الفيدرالي اكتفى برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، سيظل ذلك قرارًا مؤلمًا بالنسبة للشركات والأسر في الولايات المتحدة، لأنه سيرفع تكلفة الاقتراض لشراء المنازل والسيارات وتوسيع الأعمال، وسيرفع أسعار الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة بين البنوك وبعضها إلى نطاق 4.25% - 4.5%، وهو الأعلى منذ عام 2007.

ولا توجد مؤشرات كثيرة تنبئ بأن التضخم في الولايات المتحدة سيشهد تراجعًا كبيرًا في المدى المنظور، لا سيما مع استمرار معدلات التشغيل والأجور عالية، ما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي عاجز حتى الآن عن سحب فائض السيولة النقدية من الأسواق، رغم سياسته الانكماشية المتشددة التي بدأ تطبيقها من خلال 6 قرارات متتالية لرفع أسعار الفائدة منذ مارس الماضي، والقرار السابع الصادر اليوم.

ولا يتوقع مجتمع الأعمال الأمريكي أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة وسياسته الانكماشية المتشددة إلا خلال النصف الثاني من العام المقبل، مدفوعين بآمال استمرار التضخم في التراجع حتى وإن كان يتراجع بوتيرة أبطأ من المطلوب.

لكن حتى إن توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2023، يظل متوسط الفترة المطلوبة لبدء الاحتياطي الفيدرالي بالتحرك في الاتجاه المعاكس وخفض أسعار الفائدة يبلغ 11 شهرًا، ما يعني أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على الأرجح خلال معظم عام 2024.

اسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي 50 نقطة أساس الاسهم انهيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة جديدة.. الأهلي خارج كأس العالم للأندية بفرمان من الفيفا

إحالة صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات إباحية

على النايل سات.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم 2022

لسبّه الأهلي.. قرار قضائي عاجل في محاكمة مرتضى منصور

بلغوا عنهم .. الحبس وغرامات بالملايين عقوبة رفع الأسعار واحتكار السلع

القاتل الصامت يخطف شقيقتين من أحضان والديهما والثالثة بين الحياة والموت.. تفاصيل

حرام عليك| هجوم على محمد رمضان بسبب «ضرب كومبارس بالقفا» في مسلسل العمدة

مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

هل الميت يشعر بمن يزوره ويرد عليه السلام ؟ 5 أعمال يحبها المتوفى

لماذا نستغفر بعد الصلاة ثلاث مرات؟.. الإفتاء: لا تتركه لـ5 أسباب

كيف يقضي الميت يومه ويعيش في القبر؟ أسرار البرزخ الشيخ الشعراوي يكشفها

النائبة فاطمة سليم لـ صدى البلد: انترفيو المدارس الخاصة ناقوس خطر مواجهته واجب.. والأمة لن تنهض إلا بالتعليم.. والاستراتيجية الوطنية التعبير الأدق لوصف الجمهورية الجديدة.. والمرأة تحتاج دعم أكثر

هيئة الغابات الفيدرالية الروسية: إخماد الحرائق في أقصى شرق البلاد

رغم العقوبات الغربية.. روسيا تستهلك 1% فقط من احتياطاتها الدولية خلال شهر

كاتب بحريني: لقاء العلمين الأخوي توقيته مهم في‭ ‬ظل‭ ‬تحديات‭ ‬تواجهها المنطقة

لماذا يطلب الميت الصدقة يوميا ؟ 20 سببا يجعلك تتصدق على الأموات

ترشيحاتنا

ألزموهم | طلب عاجل من زراعة النواب للحكومة بشأن منتجي البيض

معروض على الكونجرس .. مشروع قانون جديد يمنع تيك توك في أمريكا

صدمة أسعار الفائدة.. انهيارات سريعة بسوق الأسهم الأمريكية بعد ضربة الاحتياطي الفيدرالي

القائم حرمهم من التسجيل.. المغرب يتأخر أمام فرنسا في الشوط الأول

بلغوا عنهم .. الحبس وغرامات بالملايين عقوبة رفع الأسعار واحتكار السلع

الوقت الفعلي | قرار في الاتحاد السعودي للكرة يماثل مونديال قطر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورتها عرضت والدتها للإحراج.. 5 صور لـ ابنة رانيا يوسف تثير الجدل

شاهد.. رنا سماحة وزوجها في عيد ميلاد ابنهما

منها الكرنب و اللفت.. أطعمة مفيدة لمرضى الكلى

زوجة محمد زيدان تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

فيديو

كيف يمكنك الحصول على شقة في مشروع داره ؟ | الشروط والتفاصيل

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. جماهير الأسود تناشد مجومبا ارتداء قميص الديوك |فيديوجراف

عصابة.. كواليس القبض على البلوجر هدير عاطف.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ