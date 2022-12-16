وفد الأزهر: ندعم إنشاء كليات تلبي حاجة المجتمع في دمياط والمحافظات المجاورة

وصل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، سير العمل بفرع جامعة الأزهر بدمياط الجديدة.



وخلال الجولة، تابع وكيل الأزهر الشريف ورئيس الجامعة والوفد المرافق لهما سير العمل على أرض الواقع في بناء كليتي: طب الأسنان والصيدلة بنات، إضافة إلى مخطط إنشاء كليتي: العلوم الأزهرية للبنين والبنات، بجانب ذلك تابعت قيادات الأزهر الشريف عملية بناء مسجدٍ كبيرٍ داخل حرم فرع جامعة الأزهر بدمياط الجديدة على مساحة تزيد عن ألف متر.



وعبرت قيادات الأزهر الشريف عن سعادتها بالإنجازات التي تجسدت على أرض الواقع في فرع الجامعة بدمياط، موجهين الشكر والتقدير للجهود المبذولة في سبيل تحقيق ذلك، مؤكدين دعمهم إنشاء كليات تلبي حاجة المجتمع في محافظة دمياط والمحافظات المجاورة لها؛ انطلاقًا من جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو البناء والتنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030



كان في استقبال قيادات الأزهر الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة الأسبق، وأحد أبناء محافظة دمياط المخلصين، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، والدكتور فتحي سلامة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام طمان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العال، عميد كلية طب البنات، والدكتور إبراهيم الصياد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل دياب، مدير عام مستشفي جامعة الأزهر بدمياط، ونواب المدير الدكتور علاء مجاهد، والدكتور أحمد عمران، ولفيف من أبناء محافظة دمياط المحبين للأزهر الشريف والمخلصين لوطنهم، إضافة إلى وجود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وموظفي الكليات والطلاب والطالبات.

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