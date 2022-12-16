أساتذة جامعة القاهرة تحصل على جوائز بحثية خلال عام 2022

تقدمت جامعة القاهرة ، فى الجوائز البحثية خلال عام 2022 سواء كانت حصول بعض الاساتذه على من الجوائز او فى مجالات اخرى .

جائزة الشباب العربي 2022

فازت الدكتورة هالة أحمد الرشيدي الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بالمركز الأول بجائزة الشباب العربي لعام 2022 عن دراسة بعنوان "خبرة المنظمات العربية المتخصصة في تعزيز العمل العربي المشترك: حدود الواقع والمأمول".

وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتورة هالة أحمد الرشيدي، مشيدًا بجهودها وإسهاماتها العلمية والبحثية المتميزة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تفتخر بعلمائها الذين يمثلونها في كافة المحافل المحلية والدولية وتقدم الدعم لهم في مختلف التخصصات ليواصلوا إبداعاتهم وإسهاماتهم لخدمة الوطن والإنسانية، وبما يحقق الارتقاء بمكانة الجامعة محليًا ودوليًا.

وقال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن جامعة القاهرة تعمل على تسليط الضوء على النماذج المُشرفة والفعالة بها، وتُفسح المجال أمام باحثيها للمشاركة والمنافسة في مختلف المجالات، وتدفع المجتهدين والمتميزين للاشتراك في المسابقات المختلفة.

جدير بالذكر أن جائزة الشباب العربي تم الإعلان عنها في مايو 2022 من اللجنة الوطنية المصرية، بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، وهي جائزة تخصص للباحثين والمفكرين الشبان وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة، وتقوم فكرة الجائزة هذا العام على الإسهام في تطوير العمل العربي المُشترك في ظل التحديات التي يواجهها الإقليم العربي من خلال دراسات علمية لشباب الباحثين والمُتخصصين في الشؤون العربية عن طريق تقديم أفكار ورؤى جديدة تتماشى مع الظروف التي يمر بها الوطن العربي من أحداث وما يُحيط به من مخاطر.

مجلة الإنسانيات والعلوم الاجتماعية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إصدار العدد الدولى الخامس عشر من مجلة الجامعة الدولية فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية (JHASS)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد "Emerald" والصادرة باللغة الإنجليزية.

وقال الدكتور الخشت، إن مجلة الجامعة الدولية تعد واحدة من المجلات التي تم إصدارها في إطار استراتيجية الجامعة بالتحول إلى جامعة من الجيل الرابع وذلك بنشر الأبحاث العلمية الدولية التى تهتم بالحل الابتكاري للمشكلات الملحة فى مجالات التخصصات المتعددة في العلوم الاجتماعية والإنسانية والذي من شأنه الارتقاء بمكانة الجامعة عالميًا، وفتح نافذة دولية للباحثين المصريين والعرب.

وأوضح الدكتور الخشت، أن مجلة العلوم الإنسانية شهدت تقدمًا كبيرًا على المستوى الدولي رغم حداثتها، حيث تم إصدارها في عام 2019 بالتعاون مع الناشر البريطانى، إلا أنها وفي وقت قصير نجحت أن تكون مقصد للباحثين الأجانب من مختلف دول العالم مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنمسا والسويد ونيجيريا وبنجلاديش واليونان وغيرها للنشر بالمجلة التي تعد واحدة من أبرز المجلات المتخصصة الآن على الساحة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية من حيث معادل التأثير الدولي أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها.

وأكد الدكتور الخشت رئيس تحرير المجلة، أن العدد الجديد للمجلة شهد مشاركة باحثين من 4 قارات وهي أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية، مضيفا أن العدد الجديد يتضمن 7 بحوث علمية متخصصة بدلًا عن 4 أبحاث وذلك بعد تزايد وإقبال الباحثين على النشر العلمي بالمجلة مع مراعاة المعايير الدولية في قبول الأبحاث وأبرزها الابتكار والحداثة والتطبيق لخدمة البشرية وليس للنشر فقط، مشيرًا إلى أنه نظرًا للتميز الكبير في البحوث المنشورة بالمجلة تم إدراجها في عدد من التصنيفات الدولية الهامة مثل دليل DOAJ و Cabells وProQuest وغيرها من التصنيفات الدولية، فيما تسعى الجامعة خلال الفترة المقبلة لإدراجها ضمن قاعدة بيانات سكوبس.

من جانبه أشار الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير تحرير المجلة، إلى أن العدد الجديد يتضمن مجموعة من البحوث المشتركة والمتنوعة حيث تناول البحث الافتتاحي لثلاثة باحثين من جامعات بنجلاديش دراسة عن عوامل الخطر المرتبطة بتغذية الأطفال لكل من الأطفال الذكور والإناث في بنجلاديش، كما ناقش البحث الثاني تأثيرات التغييرات في دور العائلة على أداء الموظف وهو بحث مقدم من أربعة باحثين من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وهي جامعات نيويورك وإنديانا وبورتلاند، والبحث الثالث وهو لثلاثة باحثين من مصر تناول موضوع المسؤولية الاجتماعية للجامعة والتحول إلى استراتيجية الابتكار الاجتماعي لاعتماد الجودة والميزة التنافسية المستدامة أثناء جائحة كورونا، أما البحث الرابع وهو لباحثة من جامعة طنطا ويتناول خطاب ترامب في 6 يناير 2021 وهل هو خطاب للحض على الكراهية أم حرية التعبير، والبحث الخامس تناول الجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا من خلال دراسة في السياسات الإقليمية لباحث من جامعة القاهرة، أما البحث السادس وهو لباحث يوناني تناول موضوع اللاجئين وعلاقته بهشاشة الدولة، والبحث السابع والأخير لثلاثة باحثين من مصر ويتناول موضوع الاتجاهات العامة للشعب كمحدد هام من محددات انتشار الفساد الصغير.