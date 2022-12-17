26 ديسمبر.. كلية الدراسات الإفريقية تنظم المؤتمر السنوي لها

أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، عن انعقاد المؤتمر العلمى السنوى بعنوان " حوض النيل مستقبل التنمية المستدامة الفرص و التحديات ، وذلك خلال الفترة 26-27 ديسمبر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية .

ويأتى اختيار موضوع المؤتمر الدولى السنوى للكلية للعام الجامعى 2023-2022، فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالملف الافريقى وتنفيذا لتوجيهات السياسات المصرية الخارجيه، وتماشيا مع رؤية الاتحاد الافريقى و انطلاقا من الدور الريادي لمصر فى القارة الافريقية وما يعكسه الاهتمام البالغ لرؤية مصر 2023 بقضايا التنمية المستدامة فى القارة ، ومن ثم فى حوض النيل0

جامعة القاهرة

تنظم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة،الأحد القادم ،حفل ختام فعاليات حملة الـ 16يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وممثلى منظمات المجتمع المدني، والأساتذة والطلاب، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

ويتحدث خلال حفل ختام الفعاليات كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجامعة، والدكتور محمد علاء مدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، والدكتورة أميرة تاوضروس مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

ويتضمن حفل الختام عرض فيديوهات تسجيلية عن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، وآخر عن مبادرة شباب من أجل التنمية، كما تتضمن الفعاليات عرضا للشباب الفائزين بالمركز الأول في مسابقة مبادرة شباب من أجل التنمية، وتُختتم الاحتفالية بحفل موسيقى عربية عن "المرأة المصرية" لكورال شباب الهيئة العامة لقصور الثقافة.