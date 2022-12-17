رغم التعادل.. بركات يتغنى في كولر ويهاجم لاعبي الأهلي

انتقد الإعلامي محمد بركات، التغييرات التي أجراها مارسيل كولر مدرب الأهلي في تشكيل فريقه خلال مواجهة فيوتشر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "انهاردة الأهلي بيفقد أسهل 3 نقاط، في ظل الظروف التي حدثت في اللقاء، من خلال طرد لاعب من فيوتشر واحتساب ركلة جزاء، أعتقد أن الأهلي فرط في فوز سهل"

تعادل الأهلي مع فيوتشر..



وأضاف: "تعادل الأهلي مع فيوتشر اليوم لا يُقلل من مجهودات مارسيل كولر طوال الفترة الماضية"



وواصل: "كولر أجرى 6 تغييرات دفعة واحدة في التشكيل، نعم الأهلي بمن حضر، ولكن مازلنا في بداية الموسم ولا يوجد إجهاد بالنسبة للاعبين فضلا عن نوعية فريق فيوتشر وهل هو فئة أولى أو فئة ثانية كل هذه حسابات كان يجب أن يتم اتخاذها قبل إجراء التغييرات في التشكيل"



وختم حديثه قائلا: " برونو سافيو وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو الثلاثي الذي صنع الفارق في مباريات الأهلي الأخيرة، وأعتقد أن تغيير الخط الامامي بالكامل كان خطأ من كولر"