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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

صدى البلد

 

كشف الإعلامي محمد شبانة عن كواليس إجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، وما تم مناقشته في الأمور الخاصة بأزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، وموعد عودته للملاعب.

الاعلان عن راعي جديد..

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عودة كهربا وقيده أفريقيًا.. تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب مع الزمالك

وقال شبانة خلال تصريحاته على فضائية etc في برنامج بوكس تو بوكس إن، كهربا على موعد مع العودة للملاعب قريباً، وهذا يسعد العديد من زملائه.

وتابع:تم مناقشة ملف كهربا، وتم التأكيد على إنهاء الأزمة قبل منتصف يناير المقبل، وسيشارك بشكل رسمي ويتم قيده إفريقيا.

وأضاف شبانة أن، مجلس الإدارة أيضا ناقش ما حدث في صالة نادي الزمالك، وتم مناقشة الأمر (بشكل مضحك) لكن تم الاتفاق على ضرورة التركيز في العمل الاداري وفرض الاستقرار فقط، وعدم الالتفات لأي أمور آخرى.

وأكمل: "الاهلي يستعد للإعلان عن راعي جديد، وسيصل إلى 7 رعاة، والتي سيجني خلالها أكثر من 2 مليار جنيه".

وتابع شبانة تصريحاته قائلا: "على هامش الاجتماع، ".

 

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