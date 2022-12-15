كواليس اجتماع مجلس الأهلي.. وجديد أزمة كهربا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة النادي الأهلي ناقشت بشكل رسمي شطب إبراهيم عيسي وهناء حمزة من الجمعية العمومية، لكنه لم يعلن عنها رسميًا في البيان الصادر عنه بعد الاجتماع الأخير.

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "كان على إدارة الأهلي أن يعلن قراره بوضوح بشطب هناء حمزة وإبراهيم عيسي، حتى يتسنى لهما اتخاذ ما يراه مناسبًا".

وأضافمحمد شبانة : "تناقش مجلس الإدارة أيضا بما حدث في صالة نادي الزمالك، وتم مناقشة الأمر (بشكل مضحك) لكن تم الاتفاق على ضرورة التركيز في العمل الاداري وفرض الاستقرار فقط، وعدم الالتفات لأي أمور آخرى".

وأكمل: "الاهلي يستعد للإعلان عن راعي جديد، وسيصل إلى 7 رعاة، والتي سيجني خلالها أكثر من 2 مليار جنيه".

وتابع شبانة تصريحاته قائلا: "على هامش الاجتماع، تم مناقشة ملف كهربا، وتم التأكيد على إنهاء الأزمة قبل منتصف يناير المقبل، وسيشارك بشكل رسمي ويتم قيده إفريقيا".