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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على أبرز الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لرواد الأعمال

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، علي أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون وقرار إنشائه .

 

خدمات يقدمها الجهاز 

 

ووفقا للقانون، يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات التالية ، وعلى الأخص :

 

-التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.

-المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.

-تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.

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- تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.

- التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.

-التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.

-المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.

-المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.

-تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.

-مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.

المشروعات ريادة الاعمال مجلس الوزراء المشروعات المتوسطة الآلات التسويق

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