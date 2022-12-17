برونزية ببريق ذهبي.. تعليق مثير من مدرب كرواتيا بعد الفوز على المغرب

عبّر زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، عن سعادته بفوز منتخب بلاده، ببرونزية مونديال قطر 2022.

ونجح منتخب كرواتيا في الفوز على نظيره المغربي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع في المونديال.

برونزية ذات بريق ذهبي

وقال مدرب كرواتيا في تصريحات عقب المباراة: “إنها برونزية ذات بريق ذهبي للشعب الكرواتي”.

وتابع: “ميداليتان في نسختين، شيء عظيم، مبروك للجميع! سأمنح هذه الميدالية للرجل الذي بدأ كل شيء، سيرو بلاشيفيتش، هذه لك”.

تعليق مدرب كرواتيا

وأكمل: “يمكنني الفوز بخمس ميداليات، لكنك مدرب جميع المدربين، قليلون هم من توقعوا ذلك، بدأ أربعة من لاعبي البطولة، وعملوا بجد وقدموا أفضل ما لديهم”.

واختتم: “الفوز بميدالية برونزية في هذا النوع من المسابقات شيء عظيم، إنه الشيء الصحيح بالنسبة لنا، بالكاد يستطيع أي شخص القيام بذلك في أربع سنوات”.