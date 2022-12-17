تأجيل بيع النسخة الأولى والنادرة من الدستور الأمريكي في مزاد علني.. تفاصيل

أعلن المتحدث باسم دار المزادات سوذبيز، عن تأجيل بيع النسخة الرسمية والفريدة من الدستور الأمريكي، بعد التشاور مع المرسل، لتزويد الأطراف المؤسسية المهتمة بوقت إضافي لمتابعة جهود جمع الأموال من أجل استحواذ محتمل".

عملات رقمية

لكن من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان سيتم بيع المستند في مزاد في وقت لاحق أو في عملية بيع خاصة، حيث أعربت مجموعة التشفير الإلكتروني ConstitutionDAO 2، والتي تستحوذ على عملات رقمية عديدة نيتها لشراء المستند.

مزاد علني

عندما عُرضت الطبعة الأولى النادرة من الدستور الأمريكي للبيع بالمزاد العلني في دار سوذبيز العام الماضي، احتل مجتمع عملات رقمية صغير تحت اسم ConstitutionDAO عناوين الصحف الدولية حيث جمع أعضاؤه أكثر من 40 مليون دولار لشرائه. وكان هذا المبلغ أكثر من تقديراتها البالغة 15 مليون دولار، لكنها لم تفعل شيئًا يذكر للحفاظ على "كين جريفين"، وهو مانح متحفظ ومؤسس صندوق التحوط Citadel، من شراء الوثيقة مقابل 43 مليون دولار.

طبعة نادرة

وعند سماع أنه سيتم بيع طبعة نادرة أخرى من الدستور الأمريكي هذا العام، تم تشكيل مجموعة أخرى لجمع الأموال المشفرة تحت اسم ConstitutionDAO 2.

سوق العملات المشفرة

وعلى الرغم من حقيقة أن سوق العملات المشفرة لم يكن كما كان في العام الماضي، إلا أن أشخاصًا مثل مات وايت، وهو أحد الأشخاص الذين يقفون وراء ConstitutionDAO 2، اعتقدوا أنه من المهم لمجتمع العملة المشفرة الظهور في هذا المزاد.

وقال ويات في مقابلة: "أردنا أن نظهر أننا ما زلنا نهتم بهذه التكنولوجيا التي تعمل على إرساء الديمقراطية وأن نظهر إلى أي مدى وصلنا". "نريد أن نظهر للناس أننا جادون وملتزمون."

رسوم باهظة

وفي السابق، عندما كان DAO يجمع الأموال، واجهوا قضيتين كبيرتين. الأول هو أن الواجهة العامة لـ DAO: عرف المشترون المتنافسون مقدار ما جمعته المجموعة لأن كل هذه المعلومات تم تسجيلها على منصة العملات الرقمية blockchain. والثاني هو معرفة كيفية توزيع المبالغ المستردة. بسبب ما يسمى بـ "رسوم الغاز" ، السعر الذي يتطلبه بدء معاملة على blockchain، لكن سيتعين على أولئك الذين يرغبون في استرداد أموالهم دفع رسوم باهظة لمجرد إعادة عملاتهم المشفرة إليهم.

وقال وايت إن هذه المرة تم حل هذه المشكلات. علنًا، فقد جمعت DAO أموالًا بقيمة 313000 دولار من العملات المشفرة، لكن ويات ادعى أيضًا أن لديه احتياطيًا من الأموال الخاصة للسحب منه.

تأجيل البيع

ومع تأجيل البيع، يبدو من غير المحتمل أن يضع DAO يديه على نسخة الدستور الأمريكي التي تقدمها Sotheby’s. من ناحية أخرى، قام خبير وتاجر مستندات نادر، Seth Kaller، الذي كان يعمل مع DAO مؤخرًا، بتزويد نسخة نادرة أخرى من الدستور التي قد تشتريها DAO بدلاً من ذلك.

الدستور الأمريكي.. وثيقة تاريخية

وقال ويات: "المثير هو أنه كان لدينا بالفعل خبير وثائق تاريخية أتى وقدم لنا فرصة لشراء نسخة مختلفة من الدستور". "إنها نسخة من نفس المطبعة التي تم استخدامها لطباعة النسخة التي كنا سنقدم عطاءات عليها، ولكن هذه النسخة أكثر كفاءة في رأس المال وأكثر فاعلية للعروض التقديمية، لكن ما إذا كان سيتم استخدام الأموال التي تم جمعها لشراء هذه النسخة أم لا، بدلاً من ذلك، فسيتعين الاتفاق عليها في تصويت، مدعومًا بالتكنولوجيا اللامركزية، بالطبع.