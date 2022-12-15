استثمار طاقات ذوي الهمم بمكتبة الضبعية بالأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان"استثمار طاقات ذوى الهمم"، تحدث مصطفى عبد العاطى عن تنمية المهارات الفكرية لذوى الهمم، واندماجهم رياضيا وثقافيا وفنيا.

كما عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان"التربية السليمة للأطفال" تحدث د. عبدة الضوى عن التربية السليمة ودور الأسرة والأطفال والسلوك فى التربية والتربية السليمة فى نجاح الأطفال.

وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان" التلوث المائي" تحدث حسن سعدي عن التلوث المائي ومسببات التلوث المصانع والإنسان والطبيعة والنقل البحري، بجانب ذلك قدم نادي التكنولوجيا بالقصر محاضرة بعنوان" شرح برنامج الوورد" أوضحت المدربة كريمة جمعة استخدامات برنامج الوورد وفتح البرنامج، شرح واجهة البرنامج، حفظ الملف، تغيير لون الخط، تكبير وتصغير حجم الخط، محاذاة النص، القص والنسخ واللصق، تنسيق الخط الغامق bold والمايل italic والـ underline، التعداد النقطي built، الترقيم numbering، إضافة جدول Table، إضافة صوره picture، عمل إطار للصفحة.

وأقام قصر ثقافة الطود عرض إنشاد ديني للمنشد زين العابدين التهامي وقصيدة بعنوان "يطاردني الأسي"، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر دوري ثقافي لبراعم المكتبة أسئلة فى المعلومات العامة أدارته عطيات محمد وتكريم المتفوقين، بينما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة قراءة قصة عن" سيدنا هود وصالح" تأليف كمال السيد وتحدث الشيخ محمد أحمد عن الرسل والأنبياء ولماذا الله سبحانه وتعالي كلفهم برسالات في نشر الأديان السماوية وكان خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ،وتطرق الحديث مع الأطفال الصغار عن نظافة القلب والسريرة وطاعة والأدب مع الوالدين، والمدرسين، ذلك بحضور أطفال حضانة روضة أولي العزم وحضانة روضة الجنة كيدز.

ورش إعادة التدوير

كما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ سهرى سباق، كما نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان"كيفية استخدام خامات البيئة" تنفيذ رنا محمد، وورشة فنية بعنوان"أنت وطفلك"تنفيذ الشيماء محمد مرجان بمشاركة حضانة الحرية، فيما نفذت ورشة أشغال فنية بعنوان"كيفية إعادة تدوير علب التونة" نفذتها فاطمة بغدادي مدرب جلود وحرف يدوية، بالإضافة إلى ذلك أعد عرض لفرقة الأقصر للموسيقي العربية وقدمت أغنية "حبيبتي يامصر" غناء فارس مصطفى، أغنية أجري أجري غناء المجموعة، بجانب ذلك نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم حر للأطفال بالقرية من الطبيعة باستخدام الألوان الفلوماستر وذلك لتنمية مهارات الرسم والتلوين عند الطفل تنفيذ سمر محمد، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة حرف يدوية"ورشة كروشية" للسيدات بالقرية لتنمية الأسرة نفذتها منى عبدالرحمن.